Відома американська модель Емілі Ратажковські повторила легендарну фотосесію акторки Демі Мур. Зірка знялась в чорній білизні, засвітивши вагітний животик.

Вагітна модель Емілі Ратажковські на своїй сторінці в інстаграмі показала, як відсвяткувала Геловін. Зірка обрала пікатний та еротичний образ й постала в чорній білизні та не втратила можливості продемонструвати округлий животик.

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Емілі Ратажковські відтворила фотосесію відомої акторки Демі Мур, що знялась для обкладинки модного журналу Vanity Fair 1991 року, коли перебувала на останньому місяці вагітності.

Модель позувала в еротичному чорному бюстгальтері та трусиках з мереживом. Вона позувала в профіль, тому продемонструвала пікантні груди та сідниці. Також Емілі так само, як і Демі Мур, тримала руки на вагітному животику та спині. Ратажковські доповнила образ довгою білою сорочкою.

У 90-х роках Демі Мур мала зачіску піксі, тож Емілі вдягнула чорну перуку такого стилю. Вона зробила нюдовий макіяж з акцентом на губах та завершила аутфіт масивними золотими сережками.



Емілі Ратажковські в стилі Демі Мур / Instagram-Stories / @emrata



Демі Мур у фотосесії 1991 року / Instagram-Stories / @emrata