Известная американская модель Эмили Ратаковски повторила легендарную фотосессию актрисы Деми Мур. Звезда снялась в черном белье, засветив беременный животик.

Беременная модель Эмили Ратаковски на своей странице в инстаграме показала, как отпраздновала Хэллоуин. Звезда выбрала пикатный и эротический образ и предстала в черном белье и не упустила возможности продемонстрировать округлый животик.

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Эмили Ратаковски воссоздала фотосессию известной актрисы Деми Мур, снявшейся для обложки модного журнала Vanity Fair 1991 года, когда находилась на последнем месяце беременности.

Модель позировала в эротическом черном бюстгальтере и трусиках с кружевом. Она позировала в профиль, поэтому продемонстрировала пикантную грудь и ягодицы. Также Эмили так же, как и Деми Мур, держала руки на беременном животике и спине. Ратаковски дополнила образ длинной белой рубашкой.

В 90-х годах у Деми Мура была прическа пикси, поэтому Эмили надела черный парик такого стиля. Она сделала нюдовый макияж с акцентом на губах и завершила аутфит массивными золотыми серьгами.



Эмили Ратаковски в стиле Деми Мур / Instagram-Stories / @emrata



Деми Мур в фотосессии 1991 года / Instagram-Stories / @emrata