Популярна українська телеведуча та співачка Оля Цибульська вкотре розбурхала мережу провокативним фото. Зірка позувала на кухні і пікантному вбранні та хизувалася стрункими ногами.

Артистка неодноразово хизувалася розкішною фігурою у відвертому вбранні. Вона не соромиться оголюватися перед камерою та демонструвати принади ідеальної фігури. На особистій сторінці в інстаграмі Цибульська поширила оригінальну світлину.

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Оля полюбляє неориднарні фотосесії. Вона не боїться експериментувати з образами та локаціями і з радістю ділиться з багатотисячною аудиторією підписників результатами оригінальних зйомок.

Днями Цибульська позувала, сидячи на стильній кухні. Така фотосесія була домашньою та, водночас, звабливою. Найбільше привернув увагу образ зірки. Оля постала перед камерою в елегантному халаті пудрового кольору. Широкі рукава прикрашало біле декоративне пір'я, що додавало йому особливого шарму. Спокусливий look знаменитість поєднала із білим взуттям на підборах, що також було прикрашене пір'їнами. Артистка обрала позу, у якій змогла продемонструвати довгі стрункі ніжки.

Волосся співачка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на очах. Завершила образ вишуканими сережками.

Мені скучно бути куркою. І розізлити по-справжньому – ще той челендж. Але скандальчики через дрібницю влаштовую періодично для смаку. Бо жити і не взривати йому мозок – це як готувати борщ і не солити,

– написала в дописі Оля.



Оля Цибульська у пікантному халаті на кухні / Instagram / @cybulskaya