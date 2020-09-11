Популярная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская в очередной раз взбудоражила Сеть провокационным фото. Звезда позировала на кухне в пикантном наряде и щеголяла стройными ногами.

Артистка неоднократно щеголяла роскошной фигурой в откровенном наряде. Она не стесняется обнажаться перед камерой и демонстрировать прелести идеальной фигуры. На личной странице в Инстаграме Цибульская распространила оригинальную фотографию.

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Оля любит неориднарные фотосессии. Она не боится экспериментировать с образами и локациями и с радостью делится с многотысячной аудиторией подписчиков результатам оригинальных съемок.

На днях Цыбульская позировала, сидя на стильной кухне. Такая фотосессия была домашней и одновременно обольстительной. Больше всего привлек внимание образ звезды. Оля предстала перед камерой в элегантном халате пудрового цвета. Широкие рукава украшали белые декоративные перья, что добавляло ему особого шарма. Соблазнительный Look знаменитость соединила с белой обувью на каблуке, которая также была украшена перьями. Артистка выбрала позу, в которой смогла продемонстрировать длинные стройные ножки.

Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах. Завершила образ изысканными серьгами.

Мне скучно быть курицей. И разозлить по-настоящему – еще тот челлендж. Но скандальчики из-за пустяка устраиваю периодически для вкуса. Потому что жить и не взрывать ему мозг – это как готовить борщ и не солить,

– написала в заметке Оля.



Оля Цибульськая в пикантном халате на кухне / Instagram / @cybulskaya