Учасник 7 сезону проєкту "Холостяк" Дмитро Черкасов захворів на коронавірус. Хвороба не оминула й дружину Олександру та їхніх двох дітей. Їхнє самопочуття частково покращується.

Колишній український холостяк, учасник 7 сезону шоу Дмитро Черкасов заразився коронавірусом. Захворіла і дружина Олександра, і їхні діти. Про це вона розповіла на своїй інстаграм-сторінці, зазначивши труднощі хвороби, з якими довелося стикнутися.

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Олександра Черкасова опублікувала фото з чоловіком, де вони в масках стоять на тлі клініки. У підписі до фото жінка розповіла про хворобу. 31 жовтня стало відомо, що Олександра заразилась коронавірусом. Все почалось, за її словами, з невеликого болю в горлі.

Все починалося з невеликого болю в горлі, відсутності апетиту, втоми і кашлю. Звичайно, я відразу поїхала здавати тест. Зараз я п'ю вітаміни, прислухаюся до свого організму і спостерігаю! Дуже хвилююся за своїх дітей, сподіваюся їх це не зачепить,

– написала Олександра під світлиною.

Згодом сім'я колишнього холостяка дала невеличке інтерв'ю журналу Viva, де поділилась деталями хвороби. На наступний день після позитивного тесту в Олександри, симптоми хвороби почали проявлятися і в Дмитра, і в дітей та батьків дружини ексхолостяка. Подружжя зізналось, що коронавірус проходив у них, як звичайне вірусне захворювання. Але не обійшлось без ускладнень.

Як зазначила Олександра Черкасова, вона дуже хвилювалась за родину. Адже її батьки є старшого віку, а в Дмитра – бронхіальна астма. До того ж, паніку збільшувала ситуація, що склалась з блогером Дмитром Стужуком. Щоб заспокоїти нервову систему, жінка змушена була пити транквілізатори. Пара хворіє вже два тижні, але поступово їхній стан нормалізується. Олександра вважає, що підхопили COVID-19 у травмпункті, куди звертались наприкінці жовтня.

Ми терміново поїхали в лікарню накладати шви, у мене була пошкоджена вена. Через те, що не було часу вибирати клініку, ми вирушили до найближчого травмпункту, де в приймальному покої були пацієнти з травмами і в тому ж приміщенні – пацієнти з підозрою на COVID-19. Травму благополучно зашили, але через три дні (30.10) я прокинулася з сильним болем в горлі,

– зізналась Олександра Черкасова.