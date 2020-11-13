Участник 7 сезона проекта "Холостяк" Дмитрий Черкасов заболел коронавирусом. Болезнь не обошла и жену Александру и их двоих детей. Их самочувствие частично улучшается.

Бывший украинский холостяк, участник 7 сезона шоу Дмитрий Черкасов заразился коронавирусом. Заболела и жена Александра и их дети. Об этом она рассказала на своей инстаграм-странице, отметив трудности болезни, с которыми пришлось столкнуться.

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Александра Черкасова опубликовала фото с мужем, где они в масках стоят на фоне клиники. В подписи к фото женщина рассказала о болезни. 31 октября стало известно, что Александра заразилась коронавирусом. Все началось, по ее словам, с небольшой боли в горле.

Все начиналось с небольшой боли в горле, отсутствия аппетита, усталости и кашля. Конечно, я сразу поехала сдавать тест. Сейчас я пью витамины, прислушиваюсь к своему организму и наблюдаю! Очень волнуюсь за своих детей, надеюсь их это не заденет,

– написала Александра под фотографией.

Впоследствии семья бывшего холостяка дала небольшое интервью журналу Viva, где поделилась деталями болезни. На следующий день после положительного теста у Александры, симптомы болезни начали проявляться и у Дмитрия, и у детей и родителей жены экс-холостяка. Супруги признались, что коронавирус проходил у них, как обычное вирусное заболевание. Но не обошлось без осложнений.

Как отметила Александра Черкасова, она очень волновалась за семью. Ведь ее родители старше, а у Дмитрия – бронхиальная астма. К тому же, панику увеличивала ситуация, сложившаяся с блогером Дмитрием Стужуком. Чтобы успокоить нервную систему, женщина вынуждена была пить транквилизаторы. Пара болеет уже две недели, но постепенно их состояние нормализуется. Александра считает, что подхватили COVID-19 в травмпункте, куда обращались в конце октября.

Мы срочно поехали в больницу накладывать швы, у меня была повреждена вена. Из-за того, что не было времени выбирать клинику, мы отправились в ближайший травмпункт, где в приемном покое были пациенты с травмами и в том же помещении – пациенты с подозрением на COVID-19. Травму благополучно зашили, но через три дня (30.10) я проснулась с сильной болью в горле,

– призналась Александра Черкасова.