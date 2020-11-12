Победительница 10-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова рассказала, что заболела коронавирусом. Девушка поделилась, как узнала о болезни, а также призналась, что потеряла обоняние и вкус.

Даша Ульянова рассказала об инфицировании COVID-19, опубликовав соответствующий пост на личной странице в Инстаграме. Девушка сообщила, что сделала тест на коронавирус, который показал положительный результат. Также Даша добавила, что чувствует себя, мягко говоря, не очень хорошо.

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Ульянова рассказала, что все началось 2 дня назад. Тогда у нее были первые симптомы болезни, но она надеялась, что это грипп или ангина.

Я почувствовала невероятную слабость, боль в горле, поднялась температура и все тело, будто ломило. Надеялась, что ничего серьезного, но все-таки вызвала врача, который сделал тест,

– написала в заметке Даша.

Затем девушка потеряла обоняние. Она еще не чувствует запахи и вкусы. Ульянова призналась, что раньше с ней никого такого не было. Тогда уже не оставалось сомнений, что заболела коронавирусом, а потом еще и получила положительный результат теста.

Победительница "Холостяка" призвала поклонников заботиться о себе и своих родных, ведь здоровье – это самое важное.

Отметим, по состоянию на утро 12 ноября в Украине коронавирусной инфекции выявили у 500 865 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 11 057 человек. За время пандемии от болезни умерли 9 145 человек. Удалось выздороветь 227 694 больным.