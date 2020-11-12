Переможниця 10-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова розповіла, що захворіла на коронавірус. Дівчина поділилася, як дізналася про хворобу, а також зізналася, що втратила нюх і смак.

Даша Ульянова розповіла про інфікування COVID-19, опублікувавши відповідний допис на особистій сторінці в інстаграмі. Дівчина повідомила, що зробила тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Також Даша додала, що почувається, м'яко кажучи, не дуже добре.

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Ульянова розповіла, що все почалося 2 дні тому. Тоді у неї були перші симптоми хвороби, проте вона сподівалася, що це грип або ангіна.

Я відчула неймовірну слабкість, біль в горлі, піднялася температура і все тіло, ніби ломило. Сподівалася, що нічого серйозного, але все-таки викликала лікаря, який зробив тест,

– написала в дописі Даша.

Потім дівчина втратила нюх. Вона досі не відчуває запахи та смаки. Ульянова зізналася, що раніше з нею нікого такого не було. Тоді вже не залишалося сумнівів, що захворіла на коронавірус, а потім ще й отримала позитивний результат тесту.

Переможниця "Холостяка" закликала шанувальників дбати про себе та своїх рідних, адже здоров'я – це найважливіше.



Зазначимо, станом на ранок 12 листопада в Україні коронавірусну інфекцію виявили в 500 865 людей. За останню добу COVID-19 підтвердили в 11 057 осіб. За час пандемії від недуги померли 9 145 людей. Вдалося одужати 227 694 хворим.