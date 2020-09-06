Колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва намагається оговтатися після смерті сина Павла, який пішов із життя 7 серпня 2020 року. Тепер жінка розповіла, що її нащадок мріяв після одужання бігати набережною.

Екскохана артиста опублікувала зворушливий допис на особистій фейсбук-сторінці. Вона поділилася історією, що пов'язана із померлим сином, якого втратила зовсім недавно.

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Лариса розповіла, що після одужання Павло, насамперед, прагнув бігти набережною. Раніше він терпіти не міг біг. Проте, коли після закінчення школи вирішив вступити до Національній академії СБУ, довелося здавати норматив з бігу і діватися було нікуди.

"Коли син вступав до академії, потрібно було здавати норматив із бігу. Вмовити його тренуватися одному було неможливо. Я прокидалася о шостій ранку, витягала з ліжка і бігла поруч із ним, щоб не сів десь там далеко на лавці. А я ненавиджу бігати! Вступивши, біг став йому подобатися! І мріяв, коли одужає, бігти набережною. А буквально за місяць до свого відходу він запитав: "Мамо, а чому ти не бігаєш?". Біжу, Пашенько, біжу!", – написала у дописі Созаєва.

Що відомо про хворобу та смерть Павла Павліка?

У жовтні 2018 року лікарі поставили Павлові діагноз – саркома хребців. Тоді воін почав активну боротьбу з недугою. За майже два роки юнак пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Павло регулярно обстежувався, перебував під наглядом лікарів. Проте з травня цього року його стан лише погіршувався. У хлопця боліли руки, почали відмовляти пальці. Останні два місяці свого життя він пересувався лише за допомогою коляски.

У червні 2020 року син Віктора Павліка заявив, що лікування безглузде. Здавалося, що він хоче припинити боротьбу з раком, проте згодом хлопець пояснив, що не здався. Він хотів дати можливість організмові відновитися після численних препаратів та самому почати боротися із хворобою. Проте це не допомогло. Наприкінці липня Павло потрапив у хоспіс, а 7 серпня його мати розповіла про смерть нащадка. Похорон 21-річного юнака відбувся 9 серпня у колі близьких людей.