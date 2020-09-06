Бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева пытается оправиться после смерти сына Павла, который ушел из жизни 7 августа 2020 года. Теперь женщина рассказала, что ее отпрыск мечтал после выздоровления бегать по набережной.

Экс-возлюбленная артиста опубликовала трогательное сообщение на личной фейсбук-странице. Она поделилась историей, связанной с умершим сыном, которого потеряла совсем недавно.

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Лариса рассказала, что после выздоровления Павел, прежде всего, стремился бежать по набережной. Ранее он терпеть не мог бег. Однако, когда после окончания школы решил поступить в Национальную академию СБУ, пришлось сдавать норматив по бегу и деваться было некуда.

"Когда сын поступал в академию, нужно было сдавать норматив по бегу. Уговорить его тренироваться одному было невозможно. Я просыпалась в шесть утра, вытаскивала из кровати и бежала рядом с ним, чтобы не сел где-то там далеко на скамейке. А я ненавижу бегать! Поступив, бег стал ему нравиться! И мечтал, когда выздоровеет, бежать по набережной. А буквально за месяц до своего ухода он спросил: "Мама, а почему ты не бегаешь?". Я бегу, Пашенька, бегу!", – написала в заметке Созаева .

Что известно о болезни и смерти Павла Павлика?

В октябре 2018 года врачи поставили Павлу диагноз – саркома позвонков. Тогда воин начал активную борьбу с недугом. За почти два года юноша прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Павел регулярно обследовался, находился под наблюдением врачей. Однако с мая этого года его состояние только ухудшалось. У парня болели руки, начали отказывать пальцы. Последние два месяца своей жизни он передвигался только с помощью коляски.

В июне 2020 года сын Виктора Павлика заявил, что лечение бессмысленно. Казалось, что он хочет прекратить борьбу с раком, однако впоследствии парень объяснил, что не сдался. Он хотел дать возможность организму восстановиться после многочисленных препаратов и самому начать бороться с болезнью. Однако это не помогло. В конце июля Павел попал в хоспис, а 7 августа его мать рассказала о смерти потомка. Похороны 21-летнего юноши состоялись 9 августа в кругу близких людей.