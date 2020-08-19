Недавно в семье украинского певца Виктора Павлика произошло горе. После двух лет борьбы с раком костей умер его сын Павел. Бывшая жена исполнителя поблагодарила всех за поддержку и рассказала, как учится жить без сына.

Соответствующий пост появился на личной странице Ларисы Созаевой в фейсбуке.

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Женщина процитировала слова из Библии, таким образом передав всем людям то, что она сейчас чувствует.



Лора Созаева процитировала слова из Библии / Facebook

Лариса Созаева отметила, что за последние дни к ней в друзья сделали запросы тысячи человек. Женщина надеется, что они подружатся и будут полезны друг другу.

Сотни комментариев, соболезнований и пожелания Царства небесного моему сыну. Значит, вы верующие люди и это прекрасно. Многие присоединились из любопытства, кто такая эта бывшая, что о ней пишут и цитируют? Ваши переживания за меня такие ценные, и когда вы утешали меня, я хотела обнять каждого, и утереть ваши слезы,

– написала Созаева.

По ее словам, текст о царе Давиде она разместила не зря. Когда Павел болел, она плакала и стонала. А когда сын умер – она ​​успокоилась.

"Я знаю, что он в Царстве небесном и беспокоиться не о чем. Бог дал, Бог взял и имя Его благословенно. Жизнь продолжается и я учусь жить без моего родного человека. Я хочу обратиться к женщинам, которые тяжело переживают потерю – наши близкие даны нам на время, кому-то больше, кому меньше, одинаковых судеб нет. Чтобы не навредить себе, не ухудшить или не приобрести болезни, грустить чрезмерно опасно. Нужно все отдать в руки Бога и верить, что Он обо всем позаботится, ведь любит всех людей без исключения", – отметила бывшая жена Виктора Павлика.

Женщина под сообщением разместила фотографию на ипподроме, сделанную на закате.



Лариса Созаева опубликовала щемящее сообщение / Фото: Facebook

Что известно о смерти Павла Павлика

Диагноз саркома позвонков врачи поставили Павлу в октябре 2018 года. С тех пор парень прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

Он регулярно обследовался, однако с мая состояние его здоровья только ухудшалось. У него болели руки, начали отказывать пальцы, а последние месяцы он передвигался только в коляске. В конце июля парень попал в хоспис, спасти его жизнь не удалось.