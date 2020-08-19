Нещодавно в сім’ї українського співака Віктора Павліка сталося горе. Після двох років боротьби з раком кісток помер його син Павло. Колишня дружина виконавця подякувала всім за підтримку та розповіла, як вчиться жити без сина.

Відповідний допис з’явився на особистій сторінці Лариси Созаєвої у фейсбуці.

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Жінка процитувала слова з Біблії, таким чином передавши усім людям те, що вона зараз відчуває.



Лора Созаєва процитувала слова з Біблії / Facebook

Лариса Созаєва зазначила, що за останні дні до неї в друзі зробили запити тисячі людей. Жінка сподівається, що вони подружаться і будуть корисні один одному.

Сотні коментарів, співчуттів і побажання Царства небесного моєму синові. Значить, ви віруючі люди і це прекрасно. Багато приєдналися з цікавості, хто така ця колишня, що про неї пишуть і цитують? Ваші переживання за мене такі цінні, і коли ви втішали мене, я хотіла обійняти кожного, і утерти ваші сльози,

– написала Созаєва.

За її словами, текст про царя Давида вона розмістила не дарма. Коли Павло хворів, вона плакала і стогнала. А коли син помер – вона заспокоїлася.

"Я знаю, що він в Царстві небесному і турбуватися нема про що. Бог дав, Бог взяв і ім'я Його благословенне. Життя триває і я вчуся жити без моєї рідної людини. Я хочу звернутися до жінок, які важко переживають втрату – наші близькі дані нам на час, комусь більше, комусь менше, однакових доль немає. Щоб не нашкодити собі, не погіршити або не придбати хвороби, сумувати надмірно небезпечно. Потрібно все віддати в руки Бога і вірити, що Він про все подбає, адже любить всіх людей без винятку", – зазначила колишня дружина Віктора Павліка.

Жінка під дописом розмістила фотографію на іподромі, зроблену на заході сонця.



Лариса Созаєва опублікувала щемливий допис / Фото: Facebook

Що відомо про смерть Павла Павліка

Діагноз саркома хребців лікарі поставили Павлу в жовтні 2018 року. З того часу хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії.

Він регулярно обстежувався, проте з травня стан його здоров'я лише погіршувався. У нього боліли руки, почали відмовляти пальці, а останні місяці він пересувався лише в колясці. Наприкінці липня хлопець потрапив до хоспісу, врятувати його життя не вдалося.