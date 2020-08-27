Колишня дружина співака Віктора Павліка та мати його покійного сина Павла Лариса Созаєва показала 21-річного хлопця за кілька днів до смерті. У хоспісі вона вмикала музику, танцювала й розважала важкохворого юнака.

7 серпня після майже двох років лікування від раку кісток помер син Віктора Павліка та Лариси Созаєвої Павло Павлік. Ексдружині співака важко змиритись з втратою, проте своїм прикладом вона прагне доводити матерям, що за життя треба боротися. У фейсбуці вона опублікувала відео з хоспісу, у якому хлопець провів останні дні, й показала, що навіть за крок до смерті намагалась розвеселити сина.

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Лариса Созаєва зізналась, що була поряд з Павлом цілодобово. Лише зрідка на кілька годин її заміняли подруги або Віктор Павлік. Проте у відчай вона не впадала навіть у хоспісі й не дозволяля цього сину. У моменти, коли йому боліло слабше, вона розважалась разом з ним і говорила про вічність та життя після смерті.

У ті відрізки часу, коли у дитини не болить, я б вам побажала робити як я. Веселитися! І обов'язково розповідати про вічність! Вони не йдуть у темряву, чи дірку, або прірву! Вони йдуть в руки люблячого Отця,

– наголосила Лариса Созаєва.

Допис ексдружина Віктора Павліка доповнила щемливим відео. На ньому прикутий до ліжка син у хоспісі в компанії матері та друга Іллі.

Лариса Созаєва увімкнула музику з улюбленого фільму Паші "1+1", у якому в головного героя відмовили руки й ноги, проте він був сильний духом. Жінка танцювала у палаті разом з песиком на руках, а сам Павло намагався рухати головою у такт мелодії.

Ексдружина Віктора Павліка розважає хворого сина в хоспісі: відео

У дописі Лариса Созаєва зазначила, що поряд з Павлом його друг Ілля. Як з'ясувалось, хлопець рік тому втратив батька, який помер від раку на його руках. Вона не стала приховувати, що захоплюється таким товаришем покійного сина.

"Ви побачите Пашиного друга Іллю, у якого рік тому на руках помер батько від раку. Ви розумієте, чого йому коштувало так підтримувати друга, знаючи, що він теж йде? Я ним захоплююся і пишаюся", – написала Лариса Созаєва.

Що відомо про смерть Павла Павліка?

У жовтні 2018 року в Павла Павліка діагностували саркому хребців. За понад півтора року він пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. До травня 2020 року стан здоров'я хлопця залишався стабільним, однак згодом у сина Віктора Павліка почали відмовляти пальці, а згодом він пересувався лише в колясці.

Наприкінці липня Павло Павлік лікувався вже в хоспісі, а мати Лариса Созаєва часто говорила з сином про життя і смерть. 7 серпня вона оголосила про смерть 21-річного Павла .