Бывшая жена певца Виктора Павлика и мать его покойного сына Павла Лариса Созаева показала 21-летнего парня за несколько дней до смерти. В хосписе она включала музыку, танцевала и развлекала тяжелобольного юношу.

7 августа после почти двух лет лечения от рака костей скончался сын Виктора Павлика и Ларисы Созаевой Павел Павлик. Экс-жене певца трудно смириться с потерей, однако своим примером она стремится доказывать матерям, что за жизнь надо бороться. В фейсбуке она опубликовала видео из хосписа, в котором парень провел последние дни, и показала, что даже за шаг до смерти пыталась развеселить сына.

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Лариса Созаева призналась, что была рядом с Павлом круглосуточно. Лишь изредка на несколько часов ее заменяли подруги или Виктор Павлик. Однако в отчаяние она не впадала даже в хосписе и не позволяла этому сыну. В моменты, когда боль была слабее, она развлекалась вместе с ним и говорила о вечности и жизни после смерти.

В те отрезки времени, когда у ребенка не болит, я бы вам пожелала делать как я. Веселиться! И обязательно рассказывать о вечности! Они не уходят во тьму, или дыру, или пропасть! Они идут в руки любящего отца,

– подчеркнула Лариса Созаева.

Сообщение экс-супруга Виктора Павлика дополнила щемящим видео. На нем прикован к постели сын в хосписе в компании матери и друга Ильи.

Лариса Созаева включила музыку из любимого фильма Паши "1 + 1", в котором у главного героя отказали руки и ноги, однако он был силен духом. Женщина танцевала в палате вместе с собачкой на руках, а сам Павел пытался двигать головой в такт мелодии.

Экс-супруга Виктора Павлика развлекает больного сына в хосписе: видео

В заметке Лариса Созаева отметила, что рядом с Павлом его друг Илья. Как выяснилось, парень год назад потерял отца, который умер от рака на его руках. Она не стала скрывать, что восхищается таким товарищем покойного сына.

"Вы увидите Пашиного друга Илью, у которого год назад на руках умер отец от рака. Вы понимаете, чего ему стоило так поддерживать друга, зная, что он тоже уйдет? Я им восхищаюсь и горжусь", – написала Лариса Созаева.

Что известно о смерти Павла Павлика?

В октябре 2018 года у Павла Павлика диагностировали саркому позвонков. За более полутора лет он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. До мая 2020 года состояние здоровья парня оставалось стабильным, однако впоследствии у сына Виктора Павлика начали отказывать пальцы, а впоследствии он передвигался только в коляске.

В конце июля Павел Павлик лечился уже в хосписе, а мать Лариса Созаева часто говорила с сыном о жизни и смерти. 7 августа она объявила о смерти 21-летнего Павла.

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