Українська співачка, ведуча "Танців з зірками" Тіна Кароль вкотре вразила публіку. Цього разу вона продемонструвала гнучкість свого тіла, сівши на шпагат.

Тіна Кароль є однією з найпривабливіших артисток сучасності. Вона невтомно працює над вдосконаленням тіла, на сцені показує приголомшливі постановки. На фан-сторінці виконавиці в інстаграмі опублікували ефектний ролик з репетиції, яка відбулася напередодні концерту.

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Шпагат Тіни Кароль

Тіна Кароль відправилася у концертний тур. Перед кожним виступом вона декілька годин проводить на репетиціях та повторює усі номери. Напередодні одного з концертів зірка вирішила пригадати постановку, у якій має сісти на шпагат.

На відео, яке поширили в мережі, знаменитість пройшлася по сцені у чорних лосинах та худі. Хоча вбрання було спортивним, проте вона поєднала його із взуттям на підборах, у якому зазвичай виступає. Тіна йшла, пританцьовуючи, а вкінці сіла на шпагат, чим і вразила аудиторію фанатів.

"Невпинне служіння своїй справі і розуміння моєї непосидючості", – йдеться у дописі до відео.