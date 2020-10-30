Популярна українська співачка Тіна Кароль кожного разу на прямих ефірах шоу "Танці з зірками" вражає фанатів та телеглядачів спокусливими та елегантними образами. Однак у буденному житті зірка надає перевагу стриманішому образу.

В мережі вже з’явився кадр, на якому можна побачити, як виглядає знаменитість в повсякденному житті. Фотографію Тіни Кароль опублікувала у своєму інстаграмі українська дизайнера Аліна Качоровська.

Цікаво 14 років тому на "Танцях з зірками": Юрій Горбунов підкорив архівним фото з Тіною Кароль

Тіна Кароль з’явилася в чорному вбранні у кав’ярні Kachorovska Cafe, що розташована поруч з однією з найпопулярніших взуттєвих студій у Києві.

Знаменитість постала у чорному джемпері і такого ж кольору спідниці плісе. Особливий акцент зірка зробила на бежевому взутті, яке поєднала з капроновими шкарпетками.

Співачка зібрала своє волосся у хвіст та вирішила прогулятися без макіяжу. Кароль не забуває дотримуватися правил безпеки, тож одягнула чорну захисну маску.

Кожного разу, коли до нас заходить Тіна Кароль, відбувається вибух позитивних вібрацій. Босоніжки з барашки special for Tina by Kachorovska Atelier,

– написала Аліна Качоровська.



Тіна Кароль у кав'ярні