Популярная украинская певица Тина Кароль каждый раз на прямых эфирах шоу "Танцы со звездами" поражает фанатов и телезрителей соблазнительными и элегантными образами. Однако в повседневной жизни звезда предпочитает сдержанный образ.

В сети уже появился кадр, на котором можно увидеть, как выглядит знаменитость в повседневной жизни. Фотографию Тины Кароль опубликовала в своем инстаграме украинская дизайнер Алина Качоровская.

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Тина Кароль появилась в черном платье в кафе Kachorovska Cafe, расположенном рядом с одной из самых популярных обувных студий в Киеве.

Знаменитость появилась в черном джемпере и такого же цвета юбке-плиссе. Особый акцент звезда сделала на бежевой обуви, которую соединила с капроновыми носками.

Певица собрала свои волосы в хвост и решила прогуляться без макияжа. Кароль не забывает соблюдать правила безопасности, поэтому надела черную защитную маску.

Каждый раз, когда к нам заходит Тина Кароль, происходит взрыв положительных вибраций. Босоножки с барашки special for Tina by Kachorovska Atelier,

– написала Алина Качоровская.



Тина Кароль в кафе