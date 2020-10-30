Украинская певица, ведущая "Танцев со звездами" Тина Кароль в очередной раз поразила публику. На этот раз она продемонстрировала гибкость своего тела, сев на шпагат.

Тина Кароль является одной из самых привлекательных артисток современности. Она неутомимо работает над совершенствованием тела, на сцене показывает потрясающие постановки. На фан-странице исполнительницы в инстаграме опубликовали эффектный ролик с репетиции, которая состоялась накануне концерта.

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Шпагат Тины Кароль

Перед каждым выступлением она несколько часов проводит на репетициях и повторяет все номера. Накануне одного из концертов звезда решила вспомнить постановку, в которой должна сесть на шпагат.

На видео, которое распространили в сети, знаменитость прошлась по сцене в черных лосинах и худи. Хотя наряд был спортивным, однако она соединила его с обувью на каблуке, в которой обычно выступает. Тина шла, пританцовывая, а в конце села на шпагат, чем и поразила аудиторию фанатов.

"Неустанное служение своему делу и понимание моей неусидчивости", – говорится в заметке к видео.