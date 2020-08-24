24 серпня президент Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності вручив державні нагороди діячам культури. Співак Дзідзьо та білоруський виконавець Сергій Міхалок отримали звання "Заслужений артист України". Відзнаки зірки прокоментували в мережі.

Сьогодні, 24 серпня, під час урочистої церемонії на Софійській площі разом з військовими, медиками, науковцями держнагороди від Володимира Зеленського отримали й музиканти. Званням "Заслужений артист України" президент удостоїв Дзідзьо та Сергія Міхалка. 24 канал пропонує дізнатись, як співаки відреагували на почесні нагороди.

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Дзідзьо

На особистій сторінці в інстаграмі Дзідзьо опублікував фрагмент свого виступу на церемонії з нагоди Дня Незалежності. У чорному костюмі, з атласною краваткою та жовто-блакитною стрічкою на грудях він виконав Гімн України під супровід оркестру. Він не став приховувати, що для нього це виконання було великою відповідальністю.

Щодо звання Заслужений артист України Дзідзьо висловився не менш красномовно. Він наголосив, що про таку державну нагороду мріяв з дитинства.

Подвійною радістю для мене стало присвоєння державного звання "Заслужений артист України". Це моя мрія дитинства! Дякую, Україно,

– написав співак.

У коментарях його привітали зіркові колеги Оля Полякова, Оля Цибульська, з якою Дзідзьо неодноразово співав у дуеті, а дружина-співачка SLAVIA написала: "Вітаю зі здійсненням мрії. Заслужив". На слова подяки й підтримки не скупились і шанувальники.

"Найкраще виконання гімну", "Мурашки від такого виконання", "Браво", "Дуже гарне виконання! Вітаю із званням", – йдеться у коментарях.

Сергій Міхалок

Білоруський музикант і лідер гурту BRUTTO також відреагував на звання у фейсбуці. Він був куди лаконічнішим ніж Дзідзьо. Сергій Міхалок поширив фото з посвідченням про нове звання й написав: "Заслужений артист України Міхалок С.В".

Проте далеко не всі користувачі сприйняли почесну відзнаку Міхалка з радістю. "Ви були народним... До випадку, коли ви поставили на один рівень "Воїнів Світла" і "батальйон юзік", "Сергію, доки ви не ручкалися бубочкою, мав до вас хоч якусь повагу, зараз її немає", "Заради такого і Зеленського воїном світла можна назвати", "Вибачте, але які заслуги цього заслуженого перед Україною?".

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Та були й ті, хто щиро вітав Міхалка з новим досягненням, проте таких коментарів значно менше: "Щиро вітаю. Бажаю натхнення і щоб на вашій Батьківщині були зміни на краще", "Вітаю тебе, Сергію Володимировичу! Ти заслужив по-справжньому".