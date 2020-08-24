24 августа президент Зеленский во время торжеств ко Дню Независимости вручил государственные награды деятелям культуры. Певец Дзидзьо и белорусский исполнитель Сергей Михалок получили звание "Заслуженный артист Украины". Звезды прокомментировали это в сети.

Сегодня, 24 августа, во время торжественной церемонии на Софийской площади вместе с военными, медиками, учеными госнаграды от Владимира Зеленского получили и музыканты. Званием "Заслуженный артист Украины" президент удостоил Дзидзьо и Сергея Михалка. 24 канал предлагает узнать, как певцы отреагировали на почетные награды.

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Дзидзьо

На личной странице в Инстаграме Дзидзьо опубликовал фрагмент своего выступления на церемонии по случаю Дня Независимости. В черном костюме, с атласным галстуком и желто-голубой лентой на груди он исполнил Гимн Украины под сопровождение оркестра. Он не стал скрывать, что для него это было большой ответственностью.

Относительно звания Заслуженный артист Украины Дзидзьо высказался не менее красноречиво. Он подчеркнул, что о такой государственной награде мечтал с детства.

Двойной радостью для меня стало присвоение государственного звания "Заслуженный артист Украины". Это моя мечта детства! Спасибо, Украина,

– написал певец.

В комментариях его поздравили звездные коллеги Оля Полякова, Оля Цибульская, с которой Дзидзьо неоднократно пел в дуэте, а жена-певица SLAVIA написала: "Поздравляю с осуществлением мечты. Заслужил". На слова благодарности и поддержки не скупились и поклонники.

"Лучшее исполнение гимна", "Мурашки от такого исполнения", "Браво", "Очень хорошее исполнение! Поздравляю со званием", – говорится в комментариях.

Сергей Михалок

Белорусский музыкант и лидер группы BRUTTO также отреагировал на звание в Фейсбуке. Он был куда лаконичнее чем Дзидзьо. Сергей Михалок распространил фото с удостоверением о новом звании и написал: "Заслуженный артист Украины Михалок С. В".

Однако далеко не все пользователи восприняли почетную награду с радостью. "Вы были народным... До случая, когда вы поставили на один уровень "Воинов Света" и "батальон юзик", "Сергей, пока вы не ручкались бубочкой, испытывал к вам хоть какое-то уважение, сейчас его нет", "Ради такого и Зеленского воином света можно назвать", "Извините, но какие заслуги этого заслуженного перед Украиной?".