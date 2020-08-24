24 августа Украина отмечает важный государственный праздник – День Независимости. К поздравлениям для соотечественников по случаю 29-й годовщины присоединились и те, кто творит культуру страны. LifeStyle 24 собрал трогательные поздравления украинских звезд.

Успешные артисты уже зажгли на Софийской площади в Киеве, выполнив попурри из 42 самых популярных песен независимой Украины. Однако звезды поздравили украинцев не только своим творчеством, но и трогательными словами и проницательными фото в социальных сетях. 24 канал подготовил подборку с пожеланиями от известных и знаменитых.

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Катя Осадчая

"С твоим днем, Украина! На твою судьбу выпало много испытаний, но мы все верим в лучшее. Мы верим, что небо будет мирным, поля – щедрыми, а жизнь украинцев – стабильной. С Днем Независимости!" – подписала телеведущая фото на фоне монумента Независимости на Майдане.

Джамала

"На самом деле, это мой любимый праздник! Поздравляю всех с Днем Независимости! Мира и любви всем нам", – поздравила Джамала. Фото она сделала на Софийской площади после грандиозного выступления с коллегами.

Потап

"Дорогие, милые мои украинцы, хочу поздравить вас с 29-й годовщиной нашей независимости. У нас уже есть лучшие девушки, лучшая еда, осталось только лучшие дороги и лучшая жизнь. Надеемся на лучшее будущее, ведь для нас наша страна самая-самая: любимая, красивая, цветущая. С днем ​​рождения тебя, Украина", – высказался Потап.

В подписи к видео он назвал себя президентом шоу-бизнеса. Кроме того, он не обошел вниманием 50-летие успешного ведущего Юрия Горбунова и поздравил его с 50-летием как настоящего украинца, казака, кума и друга.

Лилия Ребрик

"С Днем Независимости! С праздником! Сил нам всем! Здоровья! Любви в сердце! И мира! Люблю свою страну, горжусь невероятно! И верю", – трогательно написала телеведущая и актриса, позируя в вышитом атласном платье в центре столицы.

Тина Кароль

"С праздником нас! С Днем Независимости, Украина", – лаконично подписала Тина Кароль видео с выступления на Софийской площади с песнями Ирины Билык "А я пливу у човні" и Натальи Могилевской "Місяць".

Сергей Притула

Шоумен и политик провел День Независимости на Марше защитников Украины, на который пришел в вышиванке. "День Независимости. Марш Защитников. Подтягивайтесь", – подписал Сергей Притула и призвал украинцев лично поблагодарить тех, кто защищает их покой.

Святослав Вакарчук "29 лет назад в этот день ты стала собой! Люблю тебя как маму, люблю тебя как дочь, люблю тебя как сестру! С твоим праздником, Украина", – написал музыкант. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk) 23 Авг 2020 в 11:10 PDT Оля Полякова "С Днем Независимости", – лаконично поздравила Оля Полякова сообщением с видео своего выступления ко Дню Независимости на Софийской площади с хитом Русланы Wild Dances и песней Евгении Власовой "Ветер Надежды".

Руслана

"Моя страна настолько величественна, что ее красоту возможно постичь лишь сердцем. С Днем Независимости, Украина! Слава Украине", – написала Руслана.

Александр Пономарев

"С Днем Независимости, дорогая Украина! Многая и благая лета", – поздравил певец и исполнил песню "Многая літа".

Настя Каменских

"С праздником, Украина! Ты неповторима! Такая красивая, талантливая, цветущая и такая сильная, я люблю тебя, моя Украина! С днем рождения", – чувственно написала певица.

Светлана Тарабарова

"С Днем Независимости, моя страна! Иногда слова лишние, только поступки", – подписала беременная артистка видео, на котором исполнила песню "З днем народження" рядом с мужем и сыном.

Тарас Тополя и группа "Антитела"

"Сегодня день рождения нашей Родины. Мы вместе и продолжаем строить наше общее завтра. Мы не сломались и сквозь все препятствия идем вперед. Мы любим, творим, побеждаем и ошибаемся, учимся и учим. Мы как никогда едины в своей любви к Украине и в этом мы настоящие. С Днем Независимости, Украина. Все будет нормально. Все переживем", – отметили в видео музыканты группы "Антитела" под песню "Там де ми є".

Илона Гвоздева

"Поздравляю всех с Днем Независимости Украины", – подписала танцовщица фото с мужем и дочерью.