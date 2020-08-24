Украинские звезды поздравляют с Днем Независимости: проникновенные фото и видео
24 августа Украина отмечает важный государственный праздник – День Независимости. К поздравлениям для соотечественников по случаю 29-й годовщины присоединились и те, кто творит культуру страны. LifeStyle 24 собрал трогательные поздравления украинских звезд.
Успешные артисты уже зажгли на Софийской площади в Киеве, выполнив попурри из 42 самых популярных песен независимой Украины. Однако звезды поздравили украинцев не только своим творчеством, но и трогательными словами и проницательными фото в социальных сетях. 24 канал подготовил подборку с пожеланиями от известных и знаменитых.
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Катя Осадчая
"С твоим днем, Украина! На твою судьбу выпало много испытаний, но мы все верим в лучшее. Мы верим, что небо будет мирным, поля – щедрыми, а жизнь украинцев – стабильной. С Днем Независимости!" – подписала телеведущая фото на фоне монумента Независимости на Майдане.
Джамала
"На самом деле, это мой любимый праздник! Поздравляю всех с Днем Независимости! Мира и любви всем нам", – поздравила Джамала. Фото она сделала на Софийской площади после грандиозного выступления с коллегами.
Потап
"Дорогие, милые мои украинцы, хочу поздравить вас с 29-й годовщиной нашей независимости. У нас уже есть лучшие девушки, лучшая еда, осталось только лучшие дороги и лучшая жизнь. Надеемся на лучшее будущее, ведь для нас наша страна самая-самая: любимая, красивая, цветущая. С днем рождения тебя, Украина", – высказался Потап.
В подписи к видео он назвал себя президентом шоу-бизнеса. Кроме того, он не обошел вниманием 50-летие успешного ведущего Юрия Горбунова и поздравил его с 50-летием как настоящего украинца, казака, кума и друга.
Лилия Ребрик
"С Днем Независимости! С праздником! Сил нам всем! Здоровья! Любви в сердце! И мира! Люблю свою страну, горжусь невероятно! И верю", – трогательно написала телеведущая и актриса, позируя в вышитом атласном платье в центре столицы.
Тина Кароль
"С праздником нас! С Днем Независимости, Украина", – лаконично подписала Тина Кароль видео с выступления на Софийской площади с песнями Ирины Билык "А я пливу у човні" и Натальи Могилевской "Місяць".
Сергей Притула
Шоумен и политик провел День Независимости на Марше защитников Украины, на который пришел в вышиванке. "День Независимости. Марш Защитников. Подтягивайтесь", – подписал Сергей Притула и призвал украинцев лично поблагодарить тех, кто защищает их покой.
Святослав Вакарчук
"29 лет назад в этот день ты стала собой! Люблю тебя как маму, люблю тебя как дочь, люблю тебя как сестру! С твоим праздником, Украина", – написал музыкант.
Оля Полякова
"С Днем Независимости", – лаконично поздравила Оля Полякова сообщением с видео своего выступления ко Дню Независимости на Софийской площади с хитом Русланы Wild Dances и песней Евгении Власовой "Ветер Надежды".
Руслана
"Моя страна настолько величественна, что ее красоту возможно постичь лишь сердцем. С Днем Независимости, Украина! Слава Украине", – написала Руслана.
Александр Пономарев
"С Днем Независимости, дорогая Украина! Многая и благая лета", – поздравил певец и исполнил песню "Многая літа".
Настя Каменских
"С праздником, Украина! Ты неповторима! Такая красивая, талантливая, цветущая и такая сильная, я люблю тебя, моя Украина! С днем рождения", – чувственно написала певица.
Светлана Тарабарова
"С Днем Независимости, моя страна! Иногда слова лишние, только поступки", – подписала беременная артистка видео, на котором исполнила песню "З днем народження" рядом с мужем и сыном.
Тарас Тополя и группа "Антитела"
"Сегодня день рождения нашей Родины. Мы вместе и продолжаем строить наше общее завтра. Мы не сломались и сквозь все препятствия идем вперед. Мы любим, творим, побеждаем и ошибаемся, учимся и учим. Мы как никогда едины в своей любви к Украине и в этом мы настоящие. С Днем Независимости, Украина. Все будет нормально. Все переживем", – отметили в видео музыканты группы "Антитела" под песню "Там де ми є".
Илона Гвоздева
"Поздравляю всех с Днем Независимости Украины", – подписала танцовщица фото с мужем и дочерью.
Алла Мазур
"Поздравляю с праздником, друзья", – написала телеведущая.
Маша Ефросинина
"С Днем Независимости, моя Украина! Сил тебе и нам вместе с тобой", – подписала звезда фото рядом с мужем, сделанное во время торжеств на Софийской площади в Киеве.
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Дзидзьо
"Имел сегодня большую честь выполнить Гимн Украины во время государственного церемониала празднования Дня независимости Украины. Чувствовал большую ответственность и безграничную любовь к каждому из вас. Двойной радостью для меня стало присвоение государственного звания "Заслуженный артист Украины". Это моя мечта детства!
Спасибо, Украина! С Днем Независимости! Слава Украине", – написал певец.
Леся Никитюк
"С Днем Независимости, Украина! Любим каждый твой километр... Кроме трассы Кропивницкий-Первомайск", – с юмором отметила телеведущая.
Евгений Галич
"С праздником, родная. Процветай", – написал лидер группы O.Torvald.
Ольга Сумская
"29 лет Независимости! В 90-е годы мы многого не знали о нашей истории, ее величии и силе. Сегодня мы сильны духом и несокрушимы, учим своих детей уважать и ценить традиции, язык, культуру. И это первоисточник. Именно в семье зарождается культура. С праздником, друзья! С Днем Независимости", – написала актриса.
Сейчас Ольга Сумская находится на отдыхе в Египте с младшей дочерью и мужем и призналась, что на курорте сегодня везде украинская символика, а вечером гостей ждет праздничный концерт.
Сергей Бабкин
"С праздником, дорогие украинцы", – написал певец.
Юлия Санина
"Днем Независимости Украины", – поздравила фронтвумен The Hardkiss.
Оля Цибульская
"29 это уже не 16 и еще не 30. Помню себя в твоем возрасте. Помню, как увидела первые морщины возле глаз. Сначала испугалась, а потом поняла, что это от улыбок. Смейся и ты, моя родная. Над своими страхами, потому что так они убегают. Над своими ошибками, потому что так они не ранят. И над временем, потому что только когда ты счастлив, его можно удержать. Ничего не бойся, я с тобой и за тебя всегда", – чувственно написала певица.
Жена Монатика Ирина Демичева