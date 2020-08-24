Українські зірки вітають з Днем Незалежності: проникливі фото та відео
24 серпня Україна відзначає найважливіше державне свято – День Незалежності. До привітань для співвітчизників з нагоди 29-ї річниці долучилися й ті, хто творить культуру країни. LifeStyle 24 зібрав зворушливі привітання українських зірок.
Успішні артисти вже запалили на Софійській площі в Києві, виконавши попурі з 42 найпопулярніших пісень незалежної України. Проте зірки привітали українців не лише своєю творчістю, а й зворушливими словами та проникливими фото в соціальних мережах. 24 канал підготував підбірку з побажаннями від відомих і знаменитих.
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Катя Осадча
"З твоїм днем, Україно! На твою долю випало багато випробувань, але ми всі віримо в найкраще. Ми віримо, що небо буде мирним, лани – щедрими, а життя українців – стабільним. З Днем Незадежності!", – підписала телеведуча фото на тлі монумента Незалежності на Майдані.
Джамала
"Насправді, це моє найулюбленіше свято! Вітаю всіх з Днем Незалежності! Миру та любові всім нам", – привітала Джамала. Фото вона зробила на Софійській площі після грандіозного виступу з колегами.
Потап
"Дорогі, любі мої українці, хочу привітати вас з 29-ю річницею нашої незалежності. У нас вже є найкращі дівчата, найкраща їжа, залишилось тільки найкращі дороги і найкраще життя. Сподіваємось на найкраще майбутнє, адже для нас наша країна най-най-най: найулюбленіша, найкрасивіша, найквітучіша. З днем народження тебе, Україно", – висловився Потап.
У підписі до відео він назвав себе президентом шоу-бізнеса. Крім того, він не оминув увагою 50-річчя успішного ведучого Юрія Горбунова й привітав його з 50-річчям як справжнього українця, козака, кума і друга.
Лілія Ребрик
"З Днем Незалежності! Зі святом! Сил нам всім! Здоров’я! Любові в серці! І миру! Люблю свою країну, пишаюся неймовірно! І вірю", – зворушливо написала телеведуча та акторка, позуючи у вишитій атласній сукні в центрі столиці.
Тіна Кароль
"Зі святом нас! З Днем Незалежності, Україно", – лаконічно підписала Тіна Кароль відео зі свого виступу на Софійській площі з піснями Ірини Білик "А я пливу у човні" та Наталії Могилевської "Місяць".
Сергій Притула
Шоумен і політик провів День Незалежності на марші захисників України, на який прийшов у вишиванці. "День Незалежності. Марш Захисників. Підтягуйтесь", – підписав Сергій Притула й закликав українців особисто подякувати тим, хто оберігає їхній спокій.
Святослав Вакарчук
"29 років тому в цей день ти стала собою! Люблю тебе як маму, люблю тебе як доньку, люблю тебе як сестру! З твоїм Святом, Україно", – написав музикант.
Оля Полякова
"З Днем Незалежностi", – лаконічно привітала Оля Полякова дописом з відео свого виступу до Дня Незалежності на Софійській площі з хітом Руслани Wild Dances та піснею Євгенії Власової "Ветер Надежды".
Руслана
"Моя країна настільки велична, що її красу можливо осягнути лише серцем!З Днем Незалежності, Україно!
Слава Україні", – написала Руслана.
Олександр Пономарьов
"З Днем Незалежності, люба Україно! Многая і благая літа", – привітав співак та виконав пісню "Многая літа".
Настя Каменських
"Зі святом, Україно! Ти неповторна! Така красива, талановита, квітуча і така сильна! Я люблю тебе, моя Україно!З днем народження", – чуттєво написала співачка.
Світлана Тарабарова
"З Днем Незалежності, моя країно! Інколи слова зайві, тільки вчинки", – підписала вагітна артистка відео, на якому виконала пісню "З днем народження" поряд з чоловіком і сином.
Тарас Тополя і гурт "Антитіла"
"Сьогодні день народження нашої Батьківщини. Ми разом і продовжуємо будувати наше спільне завтра. Ми не зламались і крізь всі перешкоди йдемо вперед. Ми любимо, творимо, перемагаємо і помиляємось, вчимось і навчаємо. Ми як ніколи єдині у своїй любові до України і в цьому ми справжні. З Днем Незалежності, Україно. Все буде нормально. Все переживемо", – наголосили у відео музиканти гурту "Антитіла" під пісню "Там де ми є".
Ілона Гвоздьова
Алла Мазур
"Вітаю зі святом, друзі", – написала телеведуча.
Маша Єфросиніна
"З Днем Незалежності, моя Україно! Сил тобі і нам разом з тобою", – підписала зірка фото поряд з чоловіком, зроблене під час урочистостей на Софійській площі в Києві.
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Дзідзьо
"Мав сьогодні велику честь виконати Гімн України під час державного церемоніалу святкування Дня незалежності України. Відчував велику відповідальність та безмежну любов до кожного з вас. Подвійною радістю для мене стало присвоєння державного звання "Заслужений артист України". Це моя мрія дитинства! Дякую, Україно! З Днем Незалежності! Слава Україні", – написав співак.
Леся Нікітюк
"З Днем Незалежності, Україно! Любимо кожен твій кілометр… Kрім траси Кропивницький-Первомайськ", – з гумором зазначила телеведуча.
Євген Галич
"Зі святом, рідна. Процвітай", – написав лідер гурту O.Torvald.
Ольга Сумська
"29 років Незалежності! В 90-ті роки ми багато чого не знали про нашу історію ,її велич і силу. Сьогодні ми сильні духом і незламні, вчимо своїх дітей поважати і цінувати традиції, мову, культуру. І це є першоджерело. Саме в родині зароджується культура. Зі святом, друзі! З Днем Незалежності", – написала акторка.
Зараз Ольга Сумська перебуває на відпочинку в Єгипті з молодшою донькою і чоловіком й зізналась, що на курорті сьогодні скрізь українська символіка, а ввечері на гостей чекає святковий концерт.
Сергій Бабкін
"Зі святом, дорогі українці", – написав співак.
Юлія Саніна
"Днем Незалежності України", – привітала фронтвумен The Hardkiss.
Оля Цибульська
"29 це вже не 16 і ще не 30. Пам'ятаю себе у твоєму віці. Пам'ятаю, як побачила перші зморшки біля очей. Спочатку злякалась, а потім зрозуміла, що це від посмішок. Смійся і ти, моя рідна. Над своїми страхами, бо так вони втікають. Над своїми помилками, бо так вони не ранять. І над часом, бо тільки коли ти щаслива, його можна втримати. Нічого не бійся, я з тобою і за тебе завжди", – чуттєво написала співачка.
Дружина Монатіка Ірина Демічева