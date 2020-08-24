24 серпня Україна відзначає найважливіше державне свято – День Незалежності. До привітань для співвітчизників з нагоди 29-ї річниці долучилися й ті, хто творить культуру країни. LifeStyle 24 зібрав зворушливі привітання українських зірок.

Успішні артисти вже запалили на Софійській площі в Києві, виконавши попурі з 42 найпопулярніших пісень незалежної України. Проте зірки привітали українців не лише своєю творчістю, а й зворушливими словами та проникливими фото в соціальних мережах. 24 канал підготував підбірку з побажаннями від відомих і знаменитих.

До теми Монатік, Джамала, Руслана: найпопулярніші українські артисти об'єднались до Дня Незалежності

Катя Осадча

"З твоїм днем, Україно! На твою долю випало багато випробувань, але ми всі віримо в найкраще. Ми віримо, що небо буде мирним, лани – щедрими, а життя українців – стабільним. З Днем Незадежності!", – підписала телеведуча фото на тлі монумента Незалежності на Майдані.

Джамала

"Насправді, це моє найулюбленіше свято! Вітаю всіх з Днем Незалежності! Миру та любові всім нам", – привітала Джамала. Фото вона зробила на Софійській площі після грандіозного виступу з колегами.

Потап

"Дорогі, любі мої українці, хочу привітати вас з 29-ю річницею нашої незалежності. У нас вже є найкращі дівчата, найкраща їжа, залишилось тільки найкращі дороги і найкраще життя. Сподіваємось на найкраще майбутнє, адже для нас наша країна най-най-най: найулюбленіша, найкрасивіша, найквітучіша. З днем народження тебе, Україно", – висловився Потап.

У підписі до відео він назвав себе президентом шоу-бізнеса. Крім того, він не оминув увагою 50-річчя успішного ведучого Юрія Горбунова й привітав його з 50-річчям як справжнього українця, козака, кума і друга.

Лілія Ребрик

"З Днем Незалежності! Зі святом! Сил нам всім! Здоров’я! Любові в серці! І миру! Люблю свою країну, пишаюся неймовірно! І вірю", – зворушливо написала телеведуча та акторка, позуючи у вишитій атласній сукні в центрі столиці.

Тіна Кароль

"Зі святом нас! З Днем Незалежності, Україно", – лаконічно підписала Тіна Кароль відео зі свого виступу на Софійській площі з піснями Ірини Білик "А я пливу у човні" та Наталії Могилевської "Місяць".

Сергій Притула

Шоумен і політик провів День Незалежності на марші захисників України, на який прийшов у вишиванці. "День Незалежності. Марш Захисників. Підтягуйтесь", – підписав Сергій Притула й закликав українців особисто подякувати тим, хто оберігає їхній спокій.

Святослав Вакарчук "29 років тому в цей день ти стала собою! Люблю тебе як маму, люблю тебе як доньку, люблю тебе як сестру! З твоїм Святом, Україно", – написав музикант. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk) 23 Авг 2020 в 11:10 PDT Оля Полякова

"З Днем Незалежностi", – лаконічно привітала Оля Полякова дописом з відео свого виступу до Дня Незалежності на Софійській площі з хітом Руслани Wild Dances та піснею Євгенії Власової "Ветер Надежды".

Руслана

"Моя країна настільки велична, що її красу можливо осягнути лише серцем!З Днем Незалежності, Україно!

Слава Україні", – написала Руслана.

Олександр Пономарьов

"З Днем Незалежності, люба Україно! Многая і благая літа", – привітав співак та виконав пісню "Многая літа".

Настя Каменських

"Зі святом, Україно! Ти неповторна! Така красива, талановита, квітуча і така сильна! Я люблю тебе, моя Україно!З днем народження", – чуттєво написала співачка.

Світлана Тарабарова

"З Днем Незалежності, моя країно! Інколи слова зайві, тільки вчинки", – підписала вагітна артистка відео, на якому виконала пісню "З днем народження" поряд з чоловіком і сином.

Тарас Тополя і гурт "Антитіла"

"Сьогодні день народження нашої Батьківщини. Ми разом і продовжуємо будувати наше спільне завтра. Ми не зламались і крізь всі перешкоди йдемо вперед. Ми любимо, творимо, перемагаємо і помиляємось, вчимось і навчаємо. Ми як ніколи єдині у своїй любові до України і в цьому ми справжні. З Днем Незалежності, Україно. Все буде нормально. Все переживемо", – наголосили у відео музиканти гурту "Антитіла" під пісню "Там де ми є".

Ілона Гвоздьова

"Вітаю всіх з Днем Незалежності України", – підписала танцівниця фото з чоловіком і донькою.