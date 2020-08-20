Белорусский музыкант и лидер группы BRUTTO, автор хита "Воины света", который был популярным во времена Революции Достоинства, выложил новое фото с президентом Зеленским. Ранее на артиста обрушился шквал критики из-за недостаточной реакции на протесты в Беларуси.

На странице в фейсбуке Сергей Михалок опубликовал фотографии с Владимиром Зеленским, который держит диск альбома "Ляпис 98".

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Президент Украины находится в Запорожье вместе с представителями Офиса президента, в частности, Андреем Ермаком. Там, в одном из заведений города, встретились музыкант и лидер государства.

Сергей Михалок с Владимиром Зеленским / Facebook / @ sergeymikhalok.official​

Сергей Михалок с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком / Facebook / @ sergeymikhalok.official

Однако, такие фото не вызвали восторга у подписчиков. Ведь читателям непонятно, почему Михалок, который словно отстранился от политики, видится с Зеленским. А также возмущены подписью фото, автор написал под фотографиями: "Воины света".

В комментариях пишут:

"Самое быстрое падение авторитета в истории".

"Забавно, как Михалок становится антигероем собственных песен".

"Воины света – это те, кто сражались до рассвета и отдали свою жизнь за Украину. А это – случайные дяди, которые возглавляют Украину. Вы что-то напутали".

"Всегда считала, что творчество музыканта отражает его взгляды. А на вашем фоне даже MARUV кажется честнее".

"Михалок пробивает очередное дно".

К слову, такое же фото и подпись есть на странице Владимира Зеленского.