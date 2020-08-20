Білоруський музикант і лідер гурту BRUTTO, автор хіта "Воины света", який був популярним у часи Революції Гідності, виклав нове фото з президентом Зеленським. Раніше на артиста обрушився шквал критики через недостатню реакцію на протести в Білорусі.

На сторінці у фейсбуці Сергій Міхалок опублікував світлини з Володимиром Зеленським, який тримає диск альбому "Ляпис 98".

До теми Фанати Сергія Міхалка чекають його реакції на протести: "Воїн світла", ти де сховався?

Президент України перебуває в Запоріжжі разом з представниками Офісу Президента, зокрема, Андрієм Єрмаком. Там, в одному з закладів міста, зустрілись музикант і лідер держави.



Сергій Міхалок з Володимиром Зеленським / Facebook / @sergeymikhalok.official



Cергій Міхалок з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком / Facebook / @sergeymikhalok.official

Однак, такі фото не викликали захвату у підписників. Адже читачам незрозуміло, чому Міхалок, що наче відсторонився від політики, бачиться з Зеленським. А також обурені підписом фото, автор написав під світлинами: "Воїни світла".

В коментарях пишуть:

"Найшвидше падіння авторитету в історії".

"Кумедно, як Міхалок стає антигероєм власних пісень".

"Воїни світла – це ті, хто бились до світанку і віддали своє життя за Україну. А це – випадкові дядьки, які очолюють Україну. Ви щось наплутали".

"Завжди вважала, що творчість музиканта віддзеркалює його погляди. А на вашому фоні навіть MARUV здається чеснішою".

"Міхалок пробиває чергове дно".

До слова, таке ж фото та підпис є на сторінці Володимира Зеленського. Там користувачі соцмереж здебільшого схвально відреагували на світлину: "Найкращий президент, згідні?", "Не підведи, ми віримо в тебе. Не поспішай", "Класне фото з двома крутими чоловіками".