Голлівудський кіноактор Джонні Депп написав заяву до суду штату Вірджинія з проханням відкласти розгляд його позову проти ексдружини Ембер Герд на період його зйомок. На той час він працюватиме у фільмі "Фантастичні звірі та де їх шукати" з жовтня 2020 року по лютий 2021-го.

Поки Джонні Депп та Ембер Герд очікують рішення суду стосовно наклепу у виданні The Sun, яке мають винести уже цього тижня в залі Лондонського суду, Депп думає про інший позов. Справа в тому, що його колишня дружина Ембер Герд в інтерв'ю Washington Post якось дала скандальне інтерв'ю. про їхнє особисте життя, тому актор теж зібрався судитись із нею стосовно цього, передає Variety.

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Але суд стосовно справи вже призначений на 11 - 28 січня 2021 року, коли студія Warner Bros, якраз призначила зйомки фільму "Фантастичні звірі та де їх шукати 3", в який Депп виконує одну з головних ролей. Саме тому Депп написав заяву, щоб розгляд справи перенесли березень або червень 2021 року. Чи підтримує його у цьому суд – стане відомо 11 вересня.

Щодо фільму "Фантастичні звірі 3", то варто нагадати, що стрічка стане продовженням популярної франшизи, яка вперше з'явилась на телеекранах у 2016 році. Ще на початку запуску проєкту у Warner Bros. оголосили, що це буде трилогія, тому вкінці 2021-го глядачі зможуть побачити заключну частину фільму. У новому фільмі сюжет розвиватиметься у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), а події будуть передувати Другій світовій війні.