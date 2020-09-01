Голливудский киноактер Джонни Депп написал заявление в суд штата Вирджиния с просьбой отложить рассмотрение его иска против экс-жены Эмбер Херд на период его съемок. В это время он будет работать на съемках фильма "Фантастические твари" с октября 2020 года по февраль 2021-го.

Пока Джонни Депп и Эмбер Херд ожидают решения суда о клевете в издании The Sun, которое должны вынести уже на этой неделе в зале Лондонского суда, Депп думает о другом иске. Дело в том, что его бывшая жена Эмбер Херд в интервью Washington Post как-то дала скандальное интервью об их личной жизни, поэтому актер тоже собрался судиться с ней по поводу этого, передает Variety.

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Но суд по делу уже назначен на 11-28 января 2021 года, когда студия Warner Bros, как раз назначила съемки фильма "Фантастические твари и где они обитают 3", в который Депп исполняет одну из главных ролей. Именно поэтому Депп написал заявление, чтобы рассмотрение дела перенесли на март или июнь 2021 года. Поддерживает ли его в этом суд – станет известно 11 сентября.

Что касается фильма "Фантастические твари 3", то стоит напомнить, что лента станет продолжением популярной франшизы, которая впервые появилась на телеэкранах в 2016 году. Еще в начале запуска проекта в Warner Bros объявили, что это будет трилогия, поэтому в конце 2021-го зрители смогут увидеть заключительную часть фильма. В новом фильме сюжет будет развиваться в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а события будут предшествовать Второй мировой войне.