Місяць тому супермодель Джіджі Хадід вперше стала мамою. Вона народила доньку від бойфренда Зейна Маліка. Зірка досі приймає привітання і подарунки від шанувальників та відомих брендів, тому подякувати всім небайдужим у листі, який написала від руки.

Після пологів Джіджі Хадід поступово повертається до соцмереж. В інстаграм-сторіс вона звернулась до всіх, хто підтримував її впродовж вагітності та привітав з народженням первістка. Модель написала лист зі словами подяки і пояснила, чому так рідко з'являється в онлайні.

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Новоспечена матуся зізналась, що тоді, коли донька спить, вона намагається опанувати все, що необхідно знати в новому статусі. Вона зауважила, що досі не дякувала всім публічно, бо вільного часу в неї тепер обмаль.

Я вражена тим, скільки прекрасних речей, подарованих людьми, яких я люблю, вже розбестили цю дитину, і я поступово буду ними ділитися,

– написала Джіджі Хадід у листі.



Лист Джіджі Хадід з подякою / Фото Instagram Stories / @gigihadid

Раніше модель показала, які подарунки для первістка підготували співачка Тейлор Свіфт та очільниця модного дому Versace Донателла Версаче. Тепер черга дійшла до сюрпризів від французького модельєра і засновника Jacquemus Симона Жакмю, який подарував пухнастий комбінезон для малечі та фірмову крихітну сумочку.

Дім високої моди Lanvin, американський бренд Juliet Johnstone надіслали речі для самої Джіджі Хадід та її новонародженої донечки. Відомий комік Джиммі Феллон та модельєрка Анджела Міссоні також підготували милі презенти для малечі.

Подарунки для Джіджі Хадід та її доньки від зіркових друзів / Фото Instagram Stories / @gigihadid