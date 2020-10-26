Місяць тому модель Джіджі Хадід та колишній учасник гурту One Direction Зейн Малік вперше стали батьками. Якщо крихітку новоспечена матуся вже показувала публіці, то свою фігуру після пологів засвітила вперше.

25-річна американська модель Джіджі Хадід тривалий час приховувала округлий животик від камер, однак на останніх термінах вагітності все ж наважилась показати тіло у відвертих образах. Після народження донечки зірка не надто активна в інстаграмі, однак президентські вибори в США надихнули її не лише на допис, а й на нові фото, на яких вона вперше показати свою фігуру після пологів.

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Джіджі Хадід поділилась, що проголосувала ще минулого тижня та закликала американців також віддати свій голос за президента. Вона зауважила, що зробили вибір не тільки заради свого майбутнього, а й заради майбутнього донечки.

Мотиваційний допис модель доповнила новим кадром. Джіджі Хадід сфотографувалась у дзеркалі, обравши чорну футболку з кольоровим написом Vote – голосувати. Її модель поєднала з завуженими жовтими штанами, які підкреслили струнку талію. Позувала зірка без косметики, показавши природну красу й не приховуючи втому від нового ритму життя.

Прихильники не стримували свого захвату від вигляду Джіджі Хадід. У коментарях користувачі засипали новоспечену матусю компліментами: "Ти і після пологів неймовірно красива і струнка", "Джіджі, ти чудово виглядаєш".



Перші фото Джіджі Хадід після пологів / Фото Instagram / @gigihadid



Перші фото Джіджі Хадід після пологів / Фото Instagram / @gigihadid