Месяц назад модель Джиджи Хадид и бывший участник группы One Direction Зейн Малик впервые стали родителями. Если кроху новоиспеченная мамочка уже показывала публике, то свою фигуру после родов впервые засветила.

25-летняя американская модель Джиджи Хадид длительное время скрывала округлый животик от камер, однако на последних сроках беременности все же решилась показать тело в откровенных образах. После рождения дочери звезда не слишком активна в инстаграме, однако президентские выборы в США вдохновили ее не только на пост, но и на новые фото, на которых она впервые показала свою фигуру после родов.

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Джиджи Хадид поделилась, что проголосовала еще на прошлой неделе, и призвала американцев также отдать свой голос за президента. Она отметила, что сделала выбор не только ради своего будущего, но и ради будущего дочери.

Мотивационное сообщение модель дополнила новым кадром. Джиджи Хадид сфотографировалась в зеркале, выбрав черную футболку с цветной надписью Vote – голосуй. Ее модель соединила с зауженными желтыми брюками, которые подчеркнули стройную талию. Позировала звезда без косметики, показав естественную красоту и не скрывая усталости от нового ритма жизни.

Поклонники не сдерживали своего восторга от вида Джиджи Хадид. В комментариях пользователи засыпали новоиспеченную мамочку комплиментами: "Ты и после родов невероятно красивая и стройная", "Джиджи, ты прекрасно выглядишь".



Первые фото Джиджи Хадид после родов / Фото Instagram / @gigihadid



Первые фото Джиджи Хадид после родов / Фото Instagram / @gigihadid