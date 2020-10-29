Месяц назад супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой. Она родила дочь от бойфренда Зейна Малика. Звезда до сих пор принимает поздравления и подарки от поклонников и известных брендов, поэтому поблагодарила всех неравнодушных в письме, которое написала от руки.

После родов Джиджи Хадид постепенно возвращается к соцсетям. В инстаграм-сторис она обратилась ко всем, кто поддерживал ее в течение беременности и поздравил с рождением первенца. Модель написала письмо со словами благодарности и объяснила, почему так редко появляется в онлайне.

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Новоиспеченная мама призналась, что когда дочь спит, она пытается освоить все, что необходимо знать в новом статусе. Она отметила, что пока не благодарила всех публично, потому что свободного времени у нее теперь мало.

Я поражена тем, сколько прекрасных вещей, подаренных людьми, которых я люблю, уже избаловали этого ребенка, и я постепенно буду ими делиться,

– написала Джиджи Хадид в письме.



Письмо Джиджи Хадид с благодарностью / Фото Instagram Stories / @gigihadid

Ранее модель показала, какие подарки для первенца подготовили певица Тейлор Свифт и руководительница модного дома Versace Донателла Версаче. Теперь очередь дошла до сюрпризов от французского модельера и основателя Jacquemus Симона Жакмю, который подарил пушистый комбинезон для малыша и фирменную крохотную сумочку.

Дом высокой моды Lanvin, американский бренд Juliet Johnstone прислали вещи для самой Джиджи Хадид и ее новорожденной дочери. Известный комик Джимми Фэллон и модельер Анджела Миссони также подготовили милые презенты для малыша.

Подарки для Джиджи Хадид и ее дочери от звездных друзей / Фото Instagram Stories / @gigihadid