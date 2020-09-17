Зірка подіумів Джіджі Хадід у вересні 2020 року вперше має стати матір'ю. Свою донечку дівчина народить від коханого Зейна Маліка. Але є ймовірність, що пологи вже відбулись, адже батько Джіджі – бізнесмен Мохамед Хадід на деякий час опублікував допис, де привітав з народженням свою внучку.

Зворушливу публікацію 71-річний Мохамед Хадід опублікував у своєму інстаграмі вчора, 16 вересня. Чоловік не стримав емоцій та пообіцяв, що зробить все найкраще для своєї онучки, повідомляє Metro.

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Привіт, маленька внучко, це я. Моє серце переповнене щастям, наскільки це можливо уявити. Я бажаю тобі сонця і місяця. Я бажаю тобі щасливого часу. Знай, що дідусь завжди поруч, я зроблю для тебе все що завгодно, моя дорога… Коли я почув, що ти скоро з'явишся на світ, я усміхнувся і витер сльозу. Я плакав, бо знав, що моє серце завжди буде належати тобі,

– написав Мохамед.



Мохамед Хадід опублікував лист внучці у її ймовірний день народження / Instagram / @mohamedhadid

Фанати одразу почали вітати бізнесмена та його доньку з народженням малюка, але згодом Мохамед видалив публікацію в інстаграмі. Ймовірно, Джіджі хотіла зробити все таємно і не привертати увагу громадськості до пологів, але, ймовірно, дідусь вже все зробив на неї. Фанатам залишається лише очікувати офіційної заяви від сім'ї моделі або ж від 25-річної Джіджі або 27-річного Зейна Маліка.

Нагадаємо, що пару днів тому рідна сестра Джіджі – Белла, опублікувала чарівне фото, датоване червнем цього року. Тоді сім'я багато часу проводила разом та відпочивали на сімейному ранчо, оскільки вони берегли себе у час жорсткого карантину. На знімку щаслива Джіджі гладила свій вагітний живіт, в той час як дотепна Белла також обіймала свій живіт, зазначаючи, що у ньому "сидить" бургер.

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Вагітна Джіджі і її сестра Белла Хадід / Instagram / @bellahadid