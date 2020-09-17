Звезда подиумов Джиджи Хадид в сентябре 2020 года впервые должна стать матерью. Но есть вероятность, что роды уже состоялись, ведь отец Джиджи – бизнесмен Мохамед Хадид на некоторое время опубликовал сообщение, где поздравил с рождением свою внучку.

Трогательную публикацию 71-летний Мохамед Хадид опубликовал в своем инстаграме вчера, 16 сентября. Мужчина не сдержал эмоций и пообещал, что сделает все лучшее для своей внучки, сообщает Metro.

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Привет, маленькая внучка, это я. Мое сердце переполнено счастьем, насколько это возможно представить. Я желаю тебе Солнца и Луны. Я желаю тебе счастливого времени. Знай, что дедушка всегда рядом, я сделаю для тебя все что угодно, моя дорогая... Когда я услышал, что ты скоро появишься на свет, я улыбнулся и вытер слезу. Я плакал, потому что знал, что мое сердце всегда будет принадлежать тебе,

– написал Мохамед.



Мохамед Хадид опубликовал письмо внучке в ее вероятный день рождения / Instagram / @mohamedhadid

Фанаты сразу начали поздравлять бизнесмена и его дочь с рождением малыша, но впоследствии Мохамед удалил публикацию в инстаграме. Вероятно, Джиджи хотела сделать все тайно и не привлекать внимание общественности к родам, но дедушка уже все сделал за нее. Фанатам остается лишь ожидать официального заявления от семьи модели или же от 25-летней Джиджи или 27-летнего Зейна Малика.

Напомним, что пару дней назад родная сестра Джиджи – Белла, опубликовала волшебное фото, датированное июнем этого года. Тогда семья много времени проводила вместе и отдыхала на семейном ранчо, поскольку они берегли себя во время жесткого карантина. На снимке счастливая Джиджи гладила свой беременный живот, в то время как остроумная Белла также обнимала свой живот, отмечая, что в нем "сидит" бургер.

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Беременная Джиджи и ее сестра Белла Хадид / Instagram / @bellahadid