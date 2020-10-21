Днями 70-річний актор Джефф Бріджес оголосив, що у нього виявили рак. І поки чоловік розпочав лікування онкохвороби, журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати найвідоміші фільми з актором.

Що відомо про діагноз Джеффа Бріджеса

У вівторок, 20 жовтня, Джефф Бріджес розпочав лікування раку. Про це він оголосив у твіттері, зазначивши, що перебуває під наглядом найкращих медиків. Ймовірно, лімфому виявили на ранніх стадіях, оскільки Джефф Бріджес додав, що в нього є хороші шанси на одужання.

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"У мене діагностована лімфома. Незважаючи на те, що це серйозне захворювання, мені пощастило мати команду приголомшливих лікарів, і їхній прогноз позитивний", – написав Джефф Бріджес.

Найвідоміші фільми Джеффа Бріджеса

Всі прихильники підтримали голлівудського актора в час лікування онкохвороби. Водночас журналісти 24 каналу підібрали найвідоміші фільми в кар'єрі Джеффа Бріджеса та пропонують українським кіноманам провести вечір у захопленні талантом актора.

"Великий Лебовскі"

Рік виходу – 1998

Жанр – кримінальна комедія

Рейтинг IMDb – 8,1

Головний герой Джеффрі з прізвиськом "Чувак" живе безтурботним життям. У нього немає ані роботи, ані дружини. Та звичні будні чоловіка порушуються, коли до його помешкання вриваються бандити та погрожують вбити, якщо той не поверне борг. Однак головорізи переплутали Джеффрі з його тезкою, чия дружина й позичила у мафії кругленьку суму. Тепер, коли Лебовскі замішаний у цій грі, події розгортатимуться дуже непрогнозовано.

Стрічка принесла шалений успіх Джеффу Бріджесу та зробила його одним з найвпізнаваніших акторів Голлівуду.

Дивіться трейлер до фільму "Великий Лебовскі": відео

"Симпатико"

Рік виходу – 1999

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 4,6

Фільм розповідає про трьох шахраїв, які отримали шалений прибуток від кримінальної афери. Та після 20 років розлуки Вінсент, Розі та Картер змушені будуть зустрітись, щоб залагодити всі розбіжності.

Стрічки "Симпатико" викликала критику від експертів, однак сподобалась глядачам. Привернув увагу кіноманів і зірковий склад фільму, адже головні ролі виконали Джефф Бріджес, Шарліз Терон та Нік Нолті.

Дивіться трейлер до фільму "Симпатико": відео

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"Претендент"

Рік виходу – 2000

Жанр – драма, трилер

Рейтинг IMDb – 6,9

Після ролей розбишак Джефф Бріджес з легкістю перевтілився у президента США. За сюжетом, після виборів розгоряється справжній скандал щодо посади віцепрезидента. Інтриги, сутички та резонансні новини у пресі змушують главу держави добре обдумати свій вибір.

Дивіться трейлер до фільму "Претендент": відео

"Фаворит"

Рік виходу – 2003

Жанр – спортивна драма

Рейтинг IMDb – 7,3

Велика депресія внесла корективи у життя американців, які масово захопились кінними перегонами. І в одної конячки, здавалось, немає жодних шансів на перемогу. Ані родовитих предків, які б привернули увагу публіки, та ще й жокей, що практично втратив зір. Однак саме Ред Поллард зможе зробити те, на що не здатні титуловані вершники.

Дивіться трейлер до фільму "Фаворит": відео

"Бунтарка"

Рік виходу – 2006

Жанр – спортивна драма, комедія

Рейтинг IMDb – 6,4

Хейлі була перспективною гімнасткою, поки не вирішила назавжди розпрощатись зі спортом. Дівчина почала бешкетувати та показувати, що не хоче жити за правилами, які диктують інші. Однак черговий арешт змусив суддю дати виправні роботи підлітку та направити її до гімнастичної школи. І тільки геніальний тренер, якого зіграв Джефф Бріджес, може відновити її кар'єру.

Дивіться трейлер до фільму "Бунтарка": відео

"Залізна людина"

Рік виходу – 2008

Жанр – фантастика, бойовик

Рейтинг IMDb – 7,9

Зіграв Джефф Бріджес і в фільмах Marvel. Перший контракт актор підписав на фільм "Залізна людина", що розповів про талановитого винахідника Тоні Старка. Під час демонстрації нової зброї в Афганістані чоловіка захоплюють у полон, а він майструє спеціальний костюм, який допомагає звільнитись з пастки бойовиків.

Та на цьому співпраця Бріджеса з кінокомпанією Marvel не завершилась. У 2019 році він з'явився у фільмі "Людина павук: Далеко від дому".

Дивіться трейлер до фільму "Залізна людина": відео

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"Трон: Спадок"

Рік виходу – 2010

Жанр – фантастика, бойовик, пригоди

Рейтинг IMDb – 6,9

Геніальний інженер Сем Флінн розгадує таємниче зникнення свого батька. Під час пошуків він потрапляє у віртуальний світ, що живе гладіаторськими іграми та змаганнями на виживання. Саме там 27 років і живе його батько. Та вибратись з віртуального світу виявиться не так легко, тому головним героям доведеться пройти чимало випробувань.

Дивіться трейлер до фільму "Трон: Спадок": відео

"Примарний патруль"

Рік виходу – 2010

Жанр – фантастика, комедія, бойовик

Рейтинг IMDb – 6,9

Нік Вокер гине під час спецзавдання та потрапляє у потойбічний світ. Чоловіку пропонують роботу у примарному патрулі, який розслідує злочини, до яких причетні мертвяки. У напарники він отримує Роя Палісфера, якого зіграв Джефф Бріджес. Разом з ним Нік вирушає на Землю та паралельно розслідує власне вбивство.

Дивіться трейлер до фільму "Примарний патруль": відео

"Божевільне серце"

Рік виходу – 2010

Жанр – мюзикл, драма

Рейтинг IMDb – 7,2

Кантрі-музикант Бад Блейк мав усе, що потрібно в житті, однак в один момент все втратив. Переїзди, розлучення і роки алкоголізму – ось такими стали його будні. І врешті Бад розуміє, що звичайна журналістка стала для нього найближчою людиною, адже тільки вона зуміла побачити за маскою музиканта чоловіка зі своїми мріями та переживаннями.

За цей фільм Джефф Бріджес отримав Оскар в номінації "Найкращий актор".

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"Будь-якою ціною"

Рік виходу – 2016

Жанр – драма, бойовик, вестерн

Рейтинг IMDb – 7,6

Двоє братів-невдах вирішують, що далі жити у злиднях не можна. Вони припиняють байдикувати та влаштовують власний розподіл грошей. Чоловіки починають грабувати банки, але тільки ті, які замішані у фінансових махінаціях. І, як це завжди буває, не все складається гладко.

Дивіться трейлер до фільму "Будь-якою ціною": відео