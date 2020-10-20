Кілька годин тому американський актор Джефф Бріджес повідомив про те, що в нього діагностували онкологічне захворювання. Найближчим часом він починатиме лікування.

Відомий американський актор Джефф Бріджес на своїй сторінці в твітері повідомив шанувальників про те, що лікарі діагностували йому онкологічне захворювання.

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Так, в актора виявили лімфому. Він написав також про те, що займатиметься з командою чудових лікарів, які прогнозують йому хороші результати від лікування. А воно почнеться вже сьогодні, у вівторок. Актор також подякував за любов та підтримку друзів і рідних. Крім того, закликав фанів голосувати.

"У мене діагностована лімфома. Незважаючи на те, що це серйозне захворювання, мені пощастило мати команду приголомшливих лікарів, їхній прогноз позитивний", – розповів Джефф Бріджес.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

Що відомо про Джеффа Бріджеса

Чоловік почав зніматися у фільмах ще змалечку, адже його брат і батько були відомими акторами. А згодом він і сам розпочав успішну кар'єру. Джефф знявся більш як у 200 фільмах, серед яких найбільш відомими є: "Громила і стрибунець" "Людина з зірки", "Претендент", "Великий Лебовські", "Залізна хватка", "Залізна людина".



Джефф Бріджес є володарем Оскара / imdb.com

За роль у фільмі "Божевільне серце" Джефф Бріджес став володарем премії Американської кіноакадемії. А також у 2010 році актор отримав Оскар за найкращу чоловічу роль. За внесок у розвиток кіноіндустрії Джефф отримав зірку на алеї слави в Голлівуді.

Джефф Бріджес проживає в Каліфорнії. Він понад 30 років перебуває у шлюбі з дружиною Сьюзен та має трьох доньок.