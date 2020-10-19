Сьогодні, 19 жовтня, помер польський актор з українським корінням Войцех Пшоняк. Йому виповнилося 78 років.

Про смерть актора повідомило The First News. Войцех Пшоняк помер у віці 78 років. Це відбулося сьогодні вранці, 19 жовтня. Чоловіка визнавали найцікавішим польським актором за останні 40 років.

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Що відомо про Войцеха Пшоняка

Войцех Пшоняк народився і провів перші роки дитинства у Львові. Через три роки його сім'я вимушено переїхала до Польщі, у місто Глівіце. Хлопець вчився грати на кларнеті та скрипці, виступав у військовому оркестрі, а згодом у струденстському й аматорському театрах. 1965 року відбувся його дебют у болгарському телесеріалі "Подія на тупиковій вулиці".

У 1968 році він закінчив Театральну академію в Кракові і почав працювати актором. За весь час Войцех знімався у трьох найбільш відомих театрах Польщі: Старому театрі в Кракові, Національному театрі у Варшаві і Театрі Повшечного у Варшаві.



Войцех Пшоняк / Фото з відкритих джерел

Пшоняк став відомим у світі завдяки ролі Моріка Велта в "Землі обітованій" Анджея Вайди. Всього актор взяв участь орієнтовно у 100 фільмах, зокрема "Весілля", "Дантон" і "Корчак".

У 1980-х роках Пшоняк виїхав до Парижа, там він далі працював у театрі. Войцеха 2008 року нагородили французьким офіцерським орденом за "внесок у розвиток польсько-французьких відносин у сфері культури", а через десять років актор отримав орден мистецтв і літератури.