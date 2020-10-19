Сегодня, 19 октября, умер польский актер с украинскими корнями Войцех Пшоняк. Ему исполнилось 78 лет.

О смерти актера сообщило The First News. Войцех Пшоняк умер в возрасте 78 лет. Это произошло сегодня утром, 19 октября. Мужчину признавали самым интересным польским актером за последние 40 лет.

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Что известно о Войцеха Пшоняке

Войцех Пшоняк родился и провел первые годы детства во Львове. Через три года его семья вынужденно переехала в Польшу, в город Гливице. Парень учился играть на кларнете и скрипке, выступал в военном оркестре, а затем в струденстском и любительском театрах. В 1965 году состоялся его дебют в болгарском телесериале "Событие на тупиковой улице".

В 1968 году он окончил Театральную академию в Кракове и начал работать актером. За все время Войцех снимался в трех самых известных театрах Польши: Старом театре в Кракове, Национальном театре в Варшаве и Театре Повшечного в Варшаве.



Войцех Пшоняк / Фото из открытых источников

Пшоняк стал известным в мире благодаря роли Морика Велта в "Земле обетованной" Анджея Вайды. Всего актер принял участие ориентировочно в 100 фильмах, в том числе "Свадьба", "Дантон" и "Корчак".

В 1980-х годах Пшоняк уехал в Париж, там он дальше работал в театре. Войцеха 2008 года наградили французским офицерским орденом "За вклад в развитие польско-французских отношений в сфере культуры", а через десять лет актер получил орден искусств и литературы.