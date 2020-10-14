13 октября актрисе Келли Престон могло бы исполниться 58 лет. В день рождения покойной жены Джон Траволта опубликовал сообщение, которое растрогало всех его поклонников.

Как Джон Траволта поздравил Келли Престон

В инстаграме актер разместил снимок, сделанный на его свадьбе с Келли Престон в 1991 году. Архивный кадр он соединил с похожим фото своих родителей, которое он на днях нашел в семейном альбоме. А уже в посте Джон Траволта трогательно обратился к своей покойной жене.

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С Днем Рождения, дорогая! Я нашел это фото со свадьбы моих мамы и папы. Приятно видеть нас рядом с ними. С любовью, Джон,

– написал актер.

Что известно о смерти Келли Престон

Актриса Келли Престон умерла 12 июля 2020 года в Лос-Анджелесе. Печальную новость Джон Траволта распространил в официальном заявлении, рассказав, что его любимая жена на протяжении 2 лет боролась с раком молочной железы. Все это время супруги замалчивали диагноз, чтобы не привлекать излишнее внимание прессы к лечению Келли Престон. Однако несколько курсов химиотерапии только отсрочили смерть 57-летней актрисы.

"С большой грустью сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла 2-летнюю борьбу с раком молочной железы. Она мужественно боролась за жизнь, имея поддержку и любовь многих людей... Любовь моей Келли и ее жизнь навсегда запомнятся... Ты вся моя любовь", – написал Джон Траволта в день смерти жены.

Только через месяц после потери актер вернулся в инстаграм, где опубликовал ролик с дочкой Эллой. Таким образом Джон Травота почтил память Келли Престон, которая любила с ним танцевать.