13 жовтня актрисі Келлі Престон могло б виповнитись 58 років. У день народження покійної дружини Джон Траволта опублікував допис, який розчулив усіх його прихильників.

Як Джон Траволта привітав Келлі Престон

В інстаграмі актор розмістив знімок, зроблений на його весіллі з Келлі Престон у 1991 році. Архівний кадр він поєднав з подібним фото своїх батьків, яке він днями знайшов у сімейному альбомі. А вже у дописі Джон Траволта зворушливо звернувся до своєї покійної дружини.

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З днем народження, дорога! Я знайшов це фото з весілля моїх мами і тата. Приємно бачити нас поруч з ними. З любов'ю, Джон,

– написав актор.

Що відомо про смерть Келлі Престон

Актриса Келлі Престон померла 12 липня 2020 року у Лос-Анджелесі. Сумну новину Джон Траволта поширив в офіційній заяві, розповівши, що його кохана дружина упродовж 2 років боролась з раком молочної залози. Весь цей час подружжя замовчувало діагноз, щоб не привертати зайву увагу преси до лікування Келлі Престон. Однак кілька курсів хіміотерапії тільки відтермінували смерть 57-річної актриси.

"З великим сумом повідомляю, що моя прекрасна дружина Келлі програла 2-річну боротьбу з раком молочної залози. Вона мужньо боролась за життя, маючи підтримку та любов багатьох людей… Кохання моєї Келлі та її життя назавжди запам’ятаються… Ти вся моя любов", – написав Джон Траволта у день смерті дружини.

Тільки через місяць після втрати актор повернувся в інстаграм, де опублікував ролик із донькою Еллою. Таким чином Джон Травота вшанував пам'ять Келлі Престон, яка полюбляла з ним танцювати.