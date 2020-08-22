12 липня померла Келлі Престон, голлівудська акторка та жінка Джона Траволти. Сьогодні вперше він проявив активність після її смерті й опублікував відео з дочкою.

Голлівудський актор Джон Траволта опублікував в інстаграмі відео, де танцює повільний танець з донькою Еллою.

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Моя донька Елла і я танцюємо в пам'ять про маму. Одним з найулюбленіших занять Келлі було танцювати зі мною,

– написав співак.

Шанувальники виразили співчуття в коментарях: "Не можу повірити, що її немає", "Як це мило. Ви впораєтеся з цим", "Моє серце з вами".

Що відомо про Келлі Престон

Жінка народилась в Гонолулу, що на Гаваях, у 1962 році. Вже у 1985 вона почала отримувати перші ролі в кіно та телевізійних шоу. Серед її фільмографії є такі стрічки: "Кодекс Готті", "Остання пісня", "Так собі канікули", "Смертний вирок", "Вищий пілотаж".

Наприкінці 80-х Келлі закрутила роман з Джоном Траволтою. А восени 1991 року вони одружились. Подружжя мало трьох дітей – сина Джетта, доньку Еллу та сина Бена. У 2010 році первісток помер після боротьби з хворобою, а пара разом переживала втрату сина.

12 липня цього року Келлі померла від раку молочної залози, з яким боролась два роки. "Ти вся моя любов", – написав тоді Джон Траволта, чим розчулив своїх прихильників.