12 июля умерла Келли Престон, голливудская актриса и жена Джона Траволты. Сегодня впервые он проявил активность после ее смерти и опубликовал видео с дочерью.

Голливудский актер Джон Траволта опубликовал в инстаграме видео, где танцует медленный танец с дочкой Эллой.

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Моя дочь Элла и я танцуем в память о маме. Одним из самых любимых занятий Келли было танцевать со мной,

- написал певец.

Поклонники выразили соболезнования в комментариях: "Не могу поверить, что ее нет", "Как это мило. Вы справитесь с этим", "Мое сердце с вами".

Что известно о Келли Престон

Женщина родилась в Гонолулу, что на Гавайях, в 1962 году. Уже в 1985 она начала получать первые роли в кино и телевизионных шоу. Среди ее фильмографии есть такие ленты: "Кодекс Готти", "Последняя песня", "Так себе каникулы", "Смертный приговор", "Высший пилотаж".

В конце 80-х Келли закрутила роман с Джоном Траволтой. А осенью 1991 года они поженились. Супруги имели троих детей – сына Джетта, дочь Эллу и сына Бена. В 2010 году первенец умер после борьбы с болезнью, а пара вместе переживала потерю сына.

12 июля этого года Келли умерла от рака молочной железы, с которым боролась два года. "Ты вся моя любовь", – написал тогда Джон Траволта, чем растрогал своих поклонников.