У актера Джеффа Бриджеса диагностировали рак: знаменитость начинает лечение
Несколько часов назад американский актер Джефф Бриджес сообщил о том, что у него диагностировали онкологическое заболевание. В ближайшее время он будет начинать лечение.
Известный американский актер Джефф Бриджес на своей странице в твиттере сообщил поклонникам о том, что врачи ему диагностировали онкологическое заболевание.
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Так, у актера обнаружили лимфому. Он написал также о том, что будет заниматься с командой замечательных врачей, которые прогнозируют ему хорошие результаты от лечения. А оно начнется уже сегодня, во вторник. Актер также поблагодарил за любовь и поддержку друзей и родных. Кроме того, призвал фанов голосовать.
"У меня диагностирована лимфома. Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, их прогноз положительный", – рассказал Джефф Бриджес.
Что известно о Джеффе Бриджесе
Мужчина начал сниматься в фильмах еще с детства, ведь его брат и отец были известными актерами. А впоследствии он и сам начал успешную карьеру. Джефф снялся более чем в 200 фильмах, среди которых наиболее известными являются: "Громила и попрыгунчик", "Человек со звезды", "Претендент", "Большой Лебовски", "Железная хватка", "Железный человек".
Джефф Бриджес является владельцем Оскара / imdb.com
За роль в фильме "Безумное сердце" Джефф Бриджес стал обладателем премии Американской киноакадемии. А также в 2010 году актер получил Оскар за лучшую мужскую роль. За вклад в развитие киноиндустрии Джефф получил звезду на аллее славы в Голливуде.
Джефф Бриджес проживает в Калифорнии. Он более 30 лет состоит в браке с женой Сьюзен и имеет трех дочерей.