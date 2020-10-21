На днях 70-летний актер Джефф Бриджес объявил, что у него обнаружили рак. И пока мужчина начал лечение онкозаболевания, журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить самые известные фильмы с актером.

Что известно о диагнозе Джеффа Бриджеса

Во вторник, 20 октября, Джефф Бриджес начал лечение рака. Об этом он объявил в твиттере, отметив, что находится под наблюдением лучших медиков. Вероятно, лимфому обнаружили на ранних стадиях, поскольку Джефф Бриджес добавил, что у него есть хорошие шансы на выздоровление.

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"У меня диагностирована лимфома. Несмотря на то, что это серьезное заболевание, мне повезло иметь команду потрясающих врачей, и их прогноз положительный", – написал Джефф Бриджес.

Самые известные фильмы Джеффа Бриджеса

Все поклонники поддержали голливудского актера во время лечения онкозаболевания. В то же время журналисты 24 канала подобрали самые известные фильмы в карьере Джеффа Бриджеса и предлагают украинским киноманам провести вечер в восхищении талантом актера.

"Большой Лебовски"

Год выхода – 1998

Жанр – криминальная комедия

Рейтинг IMDb – 8,1

Главный герой Джеффри с прозвищем "Чувак" живет беззаботной жизнью. У него нет ни работы, ни жены. Но привычные будни мужчины нарушаются, когда в его дом врываются бандиты и угрожают убить, если тот не вернет долг. Однако головорезы перепутали Джеффри с его тезкой, чья жена и заняла у мафии кругленькую сумму. Теперь, когда Лебовски замешан в этой игре, события будут разворачиваться очень непредсказуемо.

Лента принесла огромный успех Джеффу Бриджесу и сделала его одним из самых узнаваемых актеров Голливуда.

Смотрите трейлер к фильму "Большой Лебовски": видео

"Симпатико"

Год выхода – 1999

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 4,6

Фильм рассказывает о трех мошенниках, которые получили бешеный доход от уголовной аферы. Но после 20 лет разлуки Винсент, Рози и Картер вынуждены будут встретиться, чтобы уладить все разногласия.

Лента "Симпатико" вызвала критику от экспертов, однако понравилась зрителям. Привлек внимание киноманов и звездный состав фильма, ведь главные роли исполнили Джефф Бриджес, Шарлиз Терон и Ник Нолти.

Смотрите трейлер к фильму "Симпатико": видео

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"Претендент"

Год выхода – 2000

Жанр – драма, триллер

Рейтинг IMDb – 6,9

После ролей разбойников Джефф Бриджес с легкостью превратился в президента США. По сюжету, после выборов разгорается настоящий скандал в отношении должности вице-президента. Интриги, столкновения и резонансные новости в прессе заставляют главу государства хорошо обдумать свой выбор.

Смотрите трейлер к фильму "Претендент": видео

"Фаворит"

Год выхода – 2003

Жанр – спортивная драма

Рейтинг IMDb – 7,3

Великая депрессия внесла коррективы в жизнь американцев, которые массово увлеклись конными скачками. И у одной лошадки, казалось, нет никаких шансов на победу. Ни родовитых предков, которые привлекли внимание публики, да еще и жокей, который практически потерял зрение. Однако именно Ред Поллард сможет сделать то, на что не способны титулованные всадники.

Смотрите трейлер к фильму "Фаворит": видео

"Бунтарка"

Год выхода – 2006

Жанр – спортивная драма, комедия

Рейтинг IMDb – 6,4

Хейли была перспективной гимнасткой, пока не решила навсегда распрощаться со спортом. Девушка начала безобразничать и показывать, что не хочет жить по правилам, которые диктуют другие. Однако очередной арест заставил судью дать исправительные работы подростку и направить ее в гимнастическую школу. И только гениальный тренер, которого сыграл Джефф Бриджес, может восстановить ее карьеру.

Смотрите трейлер к фильму "Бунтарка": видео

"Железный человек"

Год выхода – 2008

Жанр – фантастика, боевик

Рейтинг IMDb – 7,9

Сыграл Джефф Бриджес и в фильмах Marvel. Первый контракт актер подписал на фильм "Железный человек", который рассказал о талантливом изобретателе Тони Старке. Во время демонстрации нового оружия в Афганистане мужчину захватывают в плен, а он мастерит специальный костюм, который помогает освободиться из ловушки боевиков.

Но на этом сотрудничество Бриджеса с кинокомпанией Marvel не закончилось. В 2019 году он появился в фильме "Человек паук: Далеко от дома".

Смотрите трейлер к фильму "Железный человек": видео

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"Трон: Наследие"

Год выхода – 2010

Жанр – фантастика, боевик, приключения

Рейтинг IMDb – 6,9

Гениальный инженер Сэм Флинн разгадывает таинственное исчезновение своего отца. Во время поисков он попадает в виртуальный мир, который живет гладиаторскими играми и соревнованиями на выживание. Именно там 27 лет и живет его отец. Но выбраться из виртуального мира окажется не так легко, поэтому главным героям придется пройти много испытаний.

Смотрите трейлер к фильму "Трон: Наследие": видео

"Призрачный патруль"

Год выхода – 2010

Жанр – фантастика, комедия, боевик

Рейтинг IMDb – 6,9

Ник Уокер погибает во время спецзадания и попадает в потусторонний мир. Мужчине предлагают работу в призрачном патруле, который расследует преступления, к которым причастны мертвецы. В напарники он получает Роя Палисфера, которого сыграл Джефф Бриджес. Вместе с ним Ник отправляется на Землю и параллельно расследует собственное убийство.

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"Сумасшедшее сердце"

Год выхода – 2010

Жанр – мюзикл, драма

Рейтинг IMDb – 7,2

У кантри-музыканта Бада Блейка было все, что нужно в жизни, однако в один момент он все потерял. Переезды, развод и годы алкоголизма – вот такими стали его будни. Но в конце Бад понимает, что обычная журналистка стала для него самым близким человеком, ведь только она сумела увидеть за маской музыканта мужчину со своими мечтами и переживаниями.

За этот фильм Джефф Бриджес получил Оскар в номинации "Лучший актер".

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"Любой ценой"

Год выхода – 2016

Жанр – драма, боевик, вестерн

Рейтинг IMDb – 7,6

Двое братьев-неудачников решают, что дальше жить в нищете нельзя. Они прекращают бездельничать и устраивают собственное распределение денег. Мужчины начинают грабить банки, но только те, которые замешаны в финансовых махинациях. И, как это всегда бывает, не все складывается гладко.

Смотрите трейлер к фильму "Любой ценой": видео