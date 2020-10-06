Попспівак Джастін Бібер і модель Гейлі Болдвін стали зірковою парою жовтневого випуску глянцю Vogue Italia. Подружжя з нагоди другої річниці шлюбу показало свою пристрасть публічно. Вони цілувались під прицілом камер і навіть позували в ліжку.

На особистій сторінці в інстаграмі 23-річна Гейлі Болдвін опублікувала результати зйомки для Vogue Italia. Їх з Джастіном Бібером вважають однією з найвідвертіших пар, які не соромляться демонструвати почуття на публіку. Схоже, не даремно.

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Так, на обкладинці Vogue подружжя позує в ліжку на білій атласній постелі. Якщо Джастін Бібер засвітив свій м'язистий торс, одягнувши лише штани і черевики, то Гейлі Болдвін була одягнена в сексуальне вбрання. На ній довга чорна латексна сукня на тонких бретелях і з розрізом до стегон. Чорними колготками і босоніжками на високих підборах вона довершила зухвалий look. На фото співак пристрасно тримав кохану за груди.

На іншому кадрі пару сфотографували за мить до гарячого поцілунку. Гейлі Болдвін гарно показала свій яскравий макіяж з тінями лавандового кольору. Фото оцінили понад 1 мільйоном лайків, а від коментарів не втримались навіть світські левиці Кайлі Дженнер і Кім Кардашян та безліч успішних колег моделі.



Джастін Бібер з дружиною Гейлі Болдвін для Vogue / Фото Instagram / @haileybieber



Джастін Бібер з дружиною Гейлі Болдвін для Vogue / Фото Instagram / @haileybieber

На сторінках Vogue Italia з'явились не менш провокативні фото Джастіна Бібера з дружиною Гейлі Болдвін. На одному з кадрів кохана співака позує топлес в обтислих чорних штанах з розрізами і на підборах. Вона пригорнулась до коханого і не показала оголені груди на камеру, однак вдалий ракурс дозволив засвітити пружні сідниці.

Для ще одного кадру Гейлі Болдвін одягла латексні лосини фіолетового кольору, високі чоботи і атласний бюстгальтер на зав'язках. Струнка і фігуриста модель виглядала в кадрі надзвичайно еротично, тоді як чоловік з голим торсом поправляв її чоботи.