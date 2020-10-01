26-річний співак Джастін Бібер 30 вересня минулого року зіграв розкішне весілля з американською моделлю Гейлі Болдвін. У першу річницю він зворушливо привітав дружину та показав нове романтичне фото з весілля.

Джастін Бібер публічно привітав кохану з річницею весілля на особистій сторінці в інстаграмі. Він опублікував світлину з урочистої церемонії на тлі красивої арки з квітів, на якому вони з Гейлі Болдвін сфотографовані в момент поцілунку.

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Артист вкотре зізнався дружині в коханні та наголосив, що впродовж всього подружнього життя буде робити її найщасливішою жінкою та допомагатиме втілювати найсміливіші мрії.

Гейлі Бібер. Мені так пощастило бути твоїм чоловіком! Ти вчиш мене щодня і робиш мене кращою людиною! Я обіцяю завжди ставити тебе на перше місце, бути терплячим і добрим, – чуттєво написав Джастін Бібер.

Гейлі Болдвін також пригадала день весілля. В інстаграмі вона поширила раніше неопубліковані фото з церемонії, на яких пристрасно цілувалась з нареченим і йшла до вівтаря за руку з батьком у розкішній сукні. Модель додала, що рік тому вони з коханим зіграли весілля її мрії.

"1 рік тому в нас було найкраще весілля. Хочу, щоб я могла проживати цей день знову і знову", – зізналась дружина Джастіна Бібера.

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Додамо, що Гейлі Болдвін і Джастін Бібер уклали шлюб також у вересні, однак роком раніше. Закохані одружені з 2018 року та нещодавно відсвяткували другу річницю шлюбу.

Що відомо про весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін

Пишне весілля відбулось у Південній Кароліні 30 вересня 2019 року. Обвінчалися молодята у день весілля у церкві Somerset Chapel, а свято відбулось у п'ятизірковому готелі Montage Palmetto Bluff в колі 150 гостей. Серед запрошених були Кендалл Дженнер, Каміла Морроне, Кеті Перрі та багато інших знаменитостей.

Весілля обійшлось молодому подружжю у 1,3 мільйона доларів. Розкішну та водночас елегантну сукню у стилі "рибки" для Гейлі Болдвін пошив модельєр Вірджил Абло, який є креативним директором бренду Off-White.