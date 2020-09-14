Джастін Бібер одружився з Гейлі Болдвін-Бібер два роки тому наприкінці вересня. Вчора, 13 вересня, модель та співак святкували річницю. Зіркова пара влаштувала пікнік на свіжому повітрі.

Популярний канадський співак Джастін Бібер 13 вересня 2018 року одружився з американською моделлю Гейлі Болдвін. Вчора зіркова пара відсвяткувала другу річницю весілля. Фото опублікувала Гейлі на своїй інстаграм-сторінці.

До теми Весілля Джастіна Бібера стало несподіванкою навіть для друзів пари: зізнання Кендалл Дженнер

Джастін з нагоди річниці опублікував коротке кумедне відео, на якому показав свою дружину Гейлі. Й підписав ролик: "2 роки разом. Цілую".

Гейлі, в свою чергу, опублікувала фото з пікніка, очевидно, саме так пара святкувала своє "паперове" весілля. Дівчина позувала на пледі, який пара розстелила на газоні. Вона вдягнула білий кроп-топ та джинси. Подружжя купило багато різних смаколиків та насолоджувалися сонячною погодою й один одним.

Шанувальники привітали пару в коментарях. "Милі", "Вітаємо з річницею! Любимо вас", "Заворожуєте", "Обожнюємо вас", – написали фани.



Гейлі Бібер на пікніку / Instagram / @haileybieber



Гейлі Бібер на пікніку / Instagram / @haileybieber