Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин-Бибер два года назад в конце сентября. Вчера, 13 сентября, модель и певец праздновали годовщину. Звездная пара устроила пикник на свежем воздухе.

Популярный канадский певец Джастин Бибер 13 сентября 2018 года женился на американской модели Хейли Болдуин. Вчера звездная пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы. Фото опубликовала Хейли на своей инстаграм-странице.

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Джастин по случаю годовщины опубликовал короткое забавное видео, на котором показал свою жену Хейли. И подписал ролик: "2 года вместе. Целую".

Хейли, в свою очередь, опубликовала фото с пикника, очевидно, именно так пара праздновала свою "бумажную" свадьбу. Девушка позировала на пледе, который пара расстелила на газоне. Она надела белый кроп-топ и джинсы. Супруги купили много разных вкусностей и наслаждались солнечной погодой и друг другом.

Поклонники приветствовали пару в комментариях. "Милые", "Поздравляем с годовщиной! Любим вас", "Завораживаете", "Обожаем вас", – написали фаны.

Хейли Бибер на пикнике / Instagram / @haileybieber

Хейли Бибер на пикнике / Instagram / @haileybieber