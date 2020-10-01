26-летний певец Джастин Бибер 30 сентября прошлого года сыграл роскошную свадьбу с американской моделью Хейли Болдуин. В первую годовщину он трогательно поздравил жену и показал новое романтическое фото со свадьбы.

Джастин Бибер публично поздравил любимую с годовщиной свадьбы на личной странице в инстаграме. Он опубликовал фотографию с торжественной церемонии на фоне красивой арки из цветов, на котором они с Хейли Болдуин сфотографированы в момент поцелуя.

К теме Бумажная свадьба: как Джастин и Хейли Бибер праздновали годовщину – фото

Артист в очередной раз признался жене в любви и отметил, что на протяжении всей супружеской жизни будет делать ее самой счастливой женщиной и помогать воплощать самые смелые мечты.

Хейли Бибер. Мне так повезло быть твоим мужем! Ты учишь меня каждый день и делаешь меня лучше! Я обещаю всегда ставить тебя на первое место, быть терпеливым и добрым, – чувственно написал Джастин Бибер.

Хейли Болдуин также вспомнила день свадьбы. В инстаграме она распространила ранее неопубликованные фото с церемонии, на которых страстно целовалась с женихом и шла к алтарю за руку с отцом в роскошном платье. Модель добавила, что год назад они с любимым сыграли свадьбу ее мечты.

"1 год назад у нас была лучшая свадьба. Хочу, чтобы я могла проживать этот день снова и снова", – призналась жена Джастина Бибера.

Для просмотра всех фото листайте вправо

Добавим, что Хейли Болдуин и Джастин Бибер заключили брак также в сентябре, однако годом ранее. Влюбленные женаты с 2018 года и недавно отпраздновали вторую годовщину брака.

Что известно о свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Пышная свадьба состоялась в Южной Каролине 30 сентября 2019 года. Обвенчались молодожены в день свадьбы в церкви Somerset Chapel, а праздник состоялся в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff в кругу 150 гостей. Среди приглашенных были Кендалл Дженнер, Камила Морроне, Кэти Перри и многие другие знаменитости.

Свадьба обошлась молодым супругам в 1,3 миллиона долларов. Роскошное и одновременно элегантное платье в стиле "рыбки" для Хейли Болдуин сшил модельер Вирджил Абло, который является креативным директором бренда Off-White.