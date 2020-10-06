Поп-певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин стали звездной парой октябрьского выпуска глянца Vogue Italia. Супруги по случаю второй годовщины брака показали свою страсть публично. Они целовались под прицелом камер и даже позировали в постели.

На личной странице в инстаграме 23-летняя Хейли Болдуин опубликовала результаты съемки для Vogue Italia. Их с Джастином Бибером считают одной из самых откровенных пар, которые не стесняются демонстрировать чувства на публику. Похоже, не зря.

Читайте также Джастин Бибер трогательно поздравил любимую с первой годовщиной свадьбы: волшебные фото

Так, на обложке Vogue супруги позируют в постели на белой атласной постели. Если Джастин Бибер засветил свой мускулистый торс, надев лишь брюки и ботинки, то Хейли Болдуин была одета в сексуальный наряд. На ней длинное черное латексное платье на тонких бретелях и с разрезом до бедер. Черными колготками и босоножками на высоких каблуках она завершила дерзкий look. На фото певец страстно держал любимую за грудь.

На другом кадре пару сфотографировали за мгновение до горячего поцелуя. Хейли Болдуин хорошо показала свой яркий макияж с тенями лавандового цвета. Фото оценили более чем 1 миллионом лайков, а от комментариев не удержались даже светские львицы Кайли Дженнер и Ким Кардашян и множество успешных коллег модели.



Джастин Бибер с женой Хейли Болдуин для Vogue / Фото Instagram / @haileybieber



Джастин Бибер с женой Хейли Болдуин для Vogue / Фото Instagram / @haileybieber

На страницах Vogue Italia появились не менее провокационные фото Джастина Бибера с женой Хейли Болдуин. На одном из кадров возлюбленная певца позирует топлес в обтягивающих черных брюках с разрезами и на каблуках. Она прижалась к любимому и не показала обнаженную грудь на камеру, однако удачный ракурс позволил засветить упругие ягодицы.

Для еще одного кадра Хейли Болдуин надела латексные лосины фиолетового цвета, высокие сапоги и атласный бюстгальтер на завязках. Стройная и фигуристая модель выглядела в кадре очень эротично, тогда как мужчина с голым торсом поправлял ее сапоги.