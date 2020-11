Популярна українська виконавиця Джамала похизувалася красивим аутфітом. Вона позувала в Києві у вбранні ніжного кольору та насолоджувалася осіннім сонячним днем.

Джамала не припиняє демонструвати шанувальникам свої look of the day. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто робить публікації, у яких поширює цілі серії світлин, де постає у стильному вбранні. У новому дописі артистка показала ніжний осінній образ, у якому кожна жінка виглядатиме неперевершено.

Під час другої вагітності Джамала перебувала на самоізоляції і ледь не щодня влаштовувала домашні фотосесії, де щоразу поставала у нових образах. Тепер зіркова матуся часто прогулюється Києвом, проте також не втрачає нагоди зробити декілька ефектних кадрів.

Ніжний look Джамали

Артистка постала перед камерою у молочному худі з капюшоном та написом "Світер", а також в штанах-кльош бежевого кольору. Такий look 37-річна Джамала поєднала з білими кросівками.

Серед аксесуарів аутфіт виконавиці доповнили великі сонцезахисні окуляри з темними лінзами. Коротке волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну красу.

Я так люблю бути будь-якою, бути різною! Чудово, що і мода зараз активно це пропагандує. Здавалося б, худі – винятково спортивний елемент одягу, але ні! Можна одягнути зі штанами класичного пошиття і також буде супер,

– написала в дописі співачка.

