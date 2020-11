Популярная украинская исполнительница Джамала похвасталась красивым аутфитом. Она позировала в Киеве в наряде нежного цвета и наслаждалась осенним солнечным днем.

Джамала не прекращает демонстрировать поклонникам свои look of the day. На личной странице в инстаграме она часто делает публикации, в которых распространяет целые серии фотографий, где предстает в стильных нарядах. В новой заметке артистка показала нежный осенний образ, в котором каждая женщина будет выглядеть великолепно.

Во время второй беременности Джамала находилась на самоизоляции и чуть ли не ежедневно устраивала домашние фотосессии, где каждый раз появлялась в новых образах. Теперь звездная мама часто прогуливается по Киеву, однако также не теряет возможности сделать несколько эффектных кадров.

Нежный look Джамалы

Артистка предстала перед камерой в молочном худи с капюшоном и надписью "Світер", а также в брюках-клеш бежевого цвета. Такой look 37-летняя Джамала объединила с белыми кроссовками.

Среди аксессуаров аутфит исполнительницы дополнили большие солнцезащитные очки с темными линзами. Короткие волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

Я так люблю быть любой, быть разной! Замечательно, что и мода сейчас активно это пропагандирует. Казалось бы, худи – исключительно спортивный элемент одежды, но нет! Можно одеть с брюками классического пошива и также будет супер,

– написала в заметке певица.

